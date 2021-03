Aver riscoperto la comodità di ricostruire un proprio spazio di lavoro in casa, da zero, è sicuramente uno dei vantaggi dello smartworking. Nel 2020 la percentuale di professionisti e lavoratori che ha fatto delle mura di casa il proprio ufficio è cresciuta molto. I motivi sono ben noti a tutti. Ma lavorare da casa ha sicuramente i suoi vantaggi. Uno assolutamente non scontato è di natura ambientale. Non uscire con l’auto si traduce, infatti, in meno emissioni. E se a non uscire sono milioni di lavoratori, è chiaro che il beneficio sarà ancora maggiore.

Ma, a parte questo, il giusto mindset per affrontare la giornata di lavoro dal salotto è fondamentale. Le distrazioni, tra altri membri della famiglia, il frigorifero e la dispensa a portata di mano e la TV proprio di fronte, aumentano. E questo non giova alla qualità del lavoro. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno pensato allora a condividere con i lettori alcuni importanti consigli d’arredo. Questi aiuteranno a separare gli spazi e trovare il proprio ritmo produttivo anche in casa.

Stare comodi

Quando si lavora, per ‘comodità’ non s’intende quella di un letto o di un divano. È più corretto parlare di ‘ergonomia’. Uno spazio di lavoro comodo è quello che permette di stare rilassati davanti al computer senza cedere a una postura sbagliata. Ecco allora cosa non deve mancare sulla scrivania per renderla un perfetto ufficio casalingo dove lavorare, studiare e svagarsi. Una sedia robusta con appoggio lombare, non da gaming, è una delle prime cose da acquistare.

Il compagno perfetto della nuova sedia sarà un supporto per monitor. Questo deve permettere di portare lo schermo del computer a livello degli occhi. L’ideale sarebbe avere anche una scrivania regolabile in altezza. Le braccia dovrebbero stare ad angolo retto sui braccioli della sedia. Per poi adagiarsi comodamente sulla tastiera e mouse. Meglio spendere qualche decina di euro in più nell’acquisto di accessori ergonomici che centinaia in massaggi e riabilitazione!

Una dotazione all’avanguardia

Gli audiofili non potranno fare a meno di un bel paio di cuffie cablate. Chi lavora molto nel campo dell’editing video le troverà utilissime. Importante sceglierne un paio che offra il giusto isolamento acustico senza rinunciare alla comodità su orecchie e testa. Alternativamente, un bel set di casse monitor da scrivania è un acquisto altrettanto valido.

Infine, chi vuole lavorare al massimo della produttività non dovrebbe dimenticare delle buone luci da scrivania. Che siano alogene o a bulbo. O addirittura, smart: l’importante è regolarle in modo che non stanchino e feriscano gli occhi. Ecco cosa non deve mancare sulla scrivania per renderla un perfetto ufficio casalingo dove lavorare, studiare e svagarsi!