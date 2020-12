Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra le superstizioni, i miti, le credenze popolari ed anche la scaramanzia, cosa non bisogna fare mai quando la luna è posizionata in questo modo? La risposta, in particolare, è legata a storie ed a fantasie che, nello specifico, legherebbero il destino dell’uomo con quello della Luna e del suo ciclo ascendente e discendente.

Cosa non bisogna fare mai quando la luna è posizionata in questo modo?

Per esempio, quella della luna piena è una delle fasi attorno alla quale si concentrano i miti, le fantasie ed anche le paure tra licantropi ed incantesimi. In particolare, ed in base alla posizione del satellite, con la luna piena nelle persone ci sarebbe un maggiore stato di tensione, di ansia e di stress. Al punto che, per esempio, sarebbe meglio rinviare le decisioni importanti.

Così come, sempre tra miti e leggende, dormire bene con la luna piena sarebbe più difficile. In quanto il satellite avrebbe negli esseri umani un’influenza negativa sul sonno proprio con l’approssimarsi e durante il plenilunio.

Un’altra credenza popolare sul plenilunio, inoltre, è legata alle donne incinte. Quasi al termine della gravidanza, infatti, per la donna sarebbe più alta la probabilità di rottura delle acque proprio quanto c’è la luna piena.

Il plenilunio, invece, sarebbe il momento giusto per tagliarsi i capelli quando questi sono secchi oppure sfibrati. Mentre chi ha i capelli che sono sempre fuori piega, praticamente indomabili, dovrebbe aspettare prima di intervenire la fase calante della luna.

Il ciclo per la semina e per il raccolto tra luna ascendente e luna discendente

Il ciclo della luna, inoltre, in passato veniva adottato dai contadini pure per l’attività agricola. In particolare, con la luna ascendente non bisognava mai seminare, ma solo raccogliere. E viceversa nelle fasi di luna discendente. In base alle credenze popolari, infatti, seminare con la luna calante significava garantire alle piante una crescita robusta.