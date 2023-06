Cosa non bere per sgonfiare la pancia e quali abitudini abbandonare subito per la prova costume

Cosa non bere per sgonfiare la pancia-proiezionidiborsa.it

Sogniamo una pancia piatta ma nonostante tutto continuiamo ad essere gonfi? Ecco cosa stiamo sbagliando.

Con l’estate e l’aumento delle temperature arriva anche il tanto temuto momento della prova costume. Se con l’inverno è più semplice coprire qualche rotolino di troppo, in estate è un po’ più complicato. Ma rotolini a parte, ciò che conta davvero è stare bene con sé stessi e soprattutto essere in salute. Il miglior modo per stare bene è seguire due regole fondamentali, ovvero mantenersi attivi e seguire un’alimentazione equilibrata. Abitudini scorrette talvolta possono creare delle condizioni alquanto fastidiose, come la sensazione di pienezza e tensione a livello di intestino e stomaco.

Il gonfiore addominale è purtroppo un disturbo molto diffuso, soprattutto tra le donne generato il più delle volte da uno stile di vita non corretto. Oltre a sentirsi un accumulo di gas nello stomaco a volte può comportare anche un dolore intenso. Episodi isolati, si risolvono generalmente da soli ma se si ripetono spesso è fondamentale capire cosa stiamo sbagliando e modificare le abitudini scorrette.

Se soffri di pancia gonfia ecco cosa non bere per sgonfiare la pancia

Prima di ricorrere all’utilizzo di farmaci è necessario capire quali sono i nostri comportamenti che favoriscono il tanto fastidioso gonfiore addominale. Prima di tutto è opportuno sapere che determinati alimenti favoriscono l’accumulo di gas. In particolare i fagioli, broccoli, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, lattuga, cipolla, aglio, mele, pesche, pere e cereali integrali. Per eliminare il gonfiore il primo passo è seguire un’alimentazione povera di cibi che favoriscono il gonfiore. Tuttavia poiché la maggior parte degli alimenti che generano il gonfiore appartiene al regno vegetale, si possono adottare particolari accorgimenti per ridurne la fermentazione.

Ad esempio potremmo utilizzare spezie ed erbe aromatiche anti-gonfiore come l’alloro, il cumino, la curcuma, i semi di finocchio, la menta o il basilico. Inoltre si dovrà eliminare o quanto meno ridurre il consumo di bibite gassate e/o zuccherate. Nelle persone con la sindrome del colon irritabile, il consumo di queste bevande, oltre a provocare il gonfiore addominale, può acutizzarla. Pertanto se in estate non riusciamo proprio a farne a meno, cerchiamo di farne un consumo limitato e di bere lentamente. Potremmo anche sostituirle con deliziose tisane a temperatura tiepida, magari alla curcuma in grado di contrastare i gas intestinale e addirittura i dolori articolari.

Eliminiamo queste cattive abitudini

Oltre a seguire un’alimentazione corretta dietro consiglio del nostro medico, sarà fondamentale eliminare anche alcune abitudini che contribuiscono al gonfiore addominale. In particolare la vita frenetica tra lavoro e casa ci fa andare sempre di fretta e correre di continuo, anche quando mangiamo. Mangiare troppo in fretta può causare una digestione più lenta, dolore e gonfiore addominale. Anche gli stati emotivi, come ansia, stress e depressione influiscono negativamente sul processo di digestione, provocando un senso di costipazione e gonfiore.

Infine anche la masticazione di gomme e il fumo contribuiscono al gonfiore addominale facendoci ingerire aria. Pertanto se soffriamo di pancia gonfia, ecco cosa non bere per sgonfiare la pancia e le cattive abitudini da abbandonare. In questo modo non ci sentiremo più a disagio in spiaggia e potremo indossare il nostro abito preferito in totale spensieratezza.