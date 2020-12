Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non smettiamo mai di imparare dai comportamenti dei nostri animali. Sappiamo ormai che dietro ad ogni loro gesto si nasconde una motivazione, un pensiero. È il loro modo di comunicare direttamente o indirettamente. Pian piano impariamo a interpretare i loro comportamenti e conoscere sempre di più i nostri amici pelosi. Non si smette mai però di arricchire il nostro bagaglio di conoscenza in questo senso. In questo articolo andremo a vedere cosa cercano di dirci i nostri amici a quattro zampe in un particolare momento della giornata. Quindi andiamo a vedere cosa nascondono 4 posizioni che assumono i nostri cani quando dormono.

Il sonno profondo

Solo se questi animali sono tranquilli e si sentono al sicuro si concedono ad un sonno profondo. Infatti una delle posizioni che assumono in questa condizione è quella a pancia in su. Con questa postura infatti i cani sono più vulnerabili perché espongono i punti deboli. Solo se sono contenti e tranquilli assumeranno questa posizione. Infatti è riscontrabile in cani che vivono in casa e sono amati e coccolati. Inoltre può essere adottata d’estate in quanto permette di rinfrescarsi più facilmente e di combattere il caldo. Un altro atteggiamento che rispecchia lo stato di quiete del nostro cane è quello di dormire sul fianco. Questa posizione è molto rilassante per il nostro cane che può usare le zampe a mo’ di cuscinetto. È anche una dimostrazione del fatto che il nostro amico peloso si sente a proprio agio.

Il sonno leggero

Per quanto riguarda il sonno leggero si evince che in questo caso il cane non è proprio tranquillo. Infatti una delle posizioni per dormire che rispecchia questo stato è quella in cui è arrotolato su se stesso. Magari noi pensiamo che sia tenerissimo quando dorme così tuttavia non è proprio come immaginiamo. In verità in questo modo si protegge gli arti, l’addome e la gola rendendosi meno vulnerabile possibile. Segno che il cane non è tranquillo e non si sente al sicuro.

È vero anche però che può assumere questa posizione per trattenere il calore e combattere il freddo. Un’altra postura da cui si evince uno stato d’allerta è quella a pancia in giù. Qui i muscoli del nostro cane non si rilassano completamente. Quindi è sempre pronto a svegliarsi e scattare sia per giocare sia per l’arrivo di un pericolo. Ora abbiamo scoperto cosa nascondono 4 posizioni che assumono i nostri cani quando dormono.