Come grande protagonista della nostra tradizione culinaria, la pizza ha subito negli anni innumerevoli variazioni a partire dalla classica pizza margherita. Dalle varianti più apprezzate, ad esempio le pizze al prosciutto o al salame, fino a quelle più originali e provocatrici, come la pizza all’ananas. Naturalmente è anche possibile preparare una pizza senza formaggio, per chi è allergico ai latticini, intollerante, o per scelte etiche o salutistiche preferisce non consumare il formaggio.

Ma qui si pone un problema: come possiamo impedire che una pizza senza formaggio rimanga troppo secca? Il formaggio, infatti, non aggiunge soltanto sapore alla nostra pizza, ma fa anche in modo che essa rimanga morbida e umida durante il processo di cottura.

Vediamo dunque cosa mettere sulla pizza se abbiamo un ospite che non mangia il formaggio per non farla diventare troppo secca.

Spinaci

Se non possiamo mettere il formaggio, non per questo dobbiamo rinunciare a una pizza morbida e succosa. Ci sono altri alimenti che permetteranno alla nostra pizza di rimanere idratata anche in assenza di formaggio. Ad esempio, gli spinaci sono perfetti per mantenere la pizza morbida. Distribuiamo uno strato di spinaci già cotti al di sopra del pomodoro. Gli spinaci permetteranno alla pizza di mantenersi umida durante la cottura, e anche i nostri ospiti che non mangiano il formaggio la sapranno apprezzare.

Crema di patate che fa da formaggio finto

Ma se vogliamo qualcosa che assomigli di più alla classica margherita, cosa mettere sulla pizza se abbiamo un ospite che non mangia il formaggio per non farla diventare troppo secca? Esiste una soluzione: possiamo creare in pochissime mosse una sorta di ‘formaggio finto’, facendo una crema di patate. Procediamo così: facciamo bollire le patate, schiacciamole, aggiungiamo del latte vegetale, sale e pepe. Frulliamo tutto con un minipimer. Rimarrà una sorta di ‘purea’ molto morbida, che possiamo distribuire a cucchiaiate sulla pizza per evitare che si secchi troppo in cottura.

Se poi vogliamo stupire gli ospiti, ecco la ricetta della pizza più antica del mondo, semplicissima e gustosa.