Cosa mettere nella carbonara al posto di guanciale o pancetta per un’esplosione di gusto e in abbinamento perfetto con uovo e formaggio

In tutto il Mondo, l’Italia è famosa per tantissime cose meravigliose. Per esempio, le antiche tradizioni, le sue città e i suoi paesaggi unici, i monumenti iconici e le case di moda. A raggiungere il primo posto in questa lista esemplificativa, però, è forse un alimento di cui siamo gran mangioni. La pasta, cotta e preparata nello stivale, meriterebbe quasi di diventare uno stemma ufficiale, tanto è il riconoscimento della sua bontà da ogni parte del globo.

L’Italia, poi, si aggiudicherebbe qualche punto in più non solo per essere la terra della pasta ma per aver inventato preparazione imitate in qualsiasi menu. Una di queste è la pasta aglio, olio e peperoncino, semplicissima ma ricca di segreti per una preparazione da veri chef.

Un’altra, però, è la carbonara, piatto della tradizione laziale e romana, attorno al quale ruotano innumerevoli varietà, ognuna delle quali definita come “la vera versione”. Al di là di ciò, gli ingredienti base sarebbero uovo, pecorino, pepe e guanciale o pancetta.

Questi ultimi, però, potrebbero essere sostituiti quando ne siamo a corto o per preparare una carbonara alternativa e magari stupire anche i più fedeli alla tradizione.

Cosa mettere nella carbonara al posto di guanciale o pancetta per un’esplosione di gusto in abbinamento perfetto con uovo e formaggio

Le prime due alternative al guanciale o alla pancetta sarebbero ideali per creare un piatto a prova di carnivoro.

Innanzitutto, potremmo valutare dello speck, da farci tagliare in una fetta alta circa un centimetro. Da questa potremmo ricavare tante listarelle, da far abbrustolire in una padella rovente e antiaderente.

Diversamente, potremmo optare per del prosciutto di Praga, dal sapore affumicato. Anche in questo caso potremmo farci tagliare una fetta di circa un centimetro, chiedendo al salumiere di non eliminare tutto il grasso esterno.

Da questa potremmo ricavare tanti morbidi cubetti da far scottare in padella.

Alternative vegetariane

Per rendere la ricetta vegetariana potremmo sostituire la carne con alcuni ortaggi. Per esempio, potremmo optare per una dadolata di zucchine, di zucca rossa o per un mix di peperoni e melanzane. Ognuno di questi ingredienti potremmo farlo saltare in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio in camicia per attenuare il suo sapore.

In alternativa, potremmo optare per dei piselli bolliti oppure per delle patate, sempre da far saltare in padella.

Una carbonara di pesce

Infine, volendo rivoluzionare totalmente il piatto, potremmo creare una carbonara a base di pesce. In questo caso, a sposarsi meglio con l’uovo e il formaggio non sarebbero tanto i frutti di mare o i crostacei, bensì il salmone.

L’ideale sarebbe acquistare un trancio di filetto magro, da spellare, tagliare a cubetti e far scottare con olio e aglio. Allora, ecco qui cosa mettere nella carbonara al posto di guanciale o pancetta e preparare un primo piatto dal gusto sorprendente.

