Magari dobbiamo fare un regalo al nostro capo o portare un pensierino ai nostri suoceri. Un regalo per ringraziarli dell’ospitalità nelle vacanze di Natale o per ripagare di un invito a cena. L’idea migliore in questi casi è sicuramente puntare sul cibo. Un cesto di prodotti alimentari è sempre un buon compromesso quando non si sa cosa regalare.

Avremo sicuramente visto questi cesti carichi di prelibatezze sotto gli alberi di Natale di tutta Italia. Un panettone, un torrone e qualche dolcetto qua e là. Però perché puntare solo su prodotti natalizi e dolci quando la scelta è così vasta?

Cosa mettere nel cesto regalo di Natale per fare un figurone e accontentare anche i più golosi

Siamo sempre tentati dal riempire questi cesti regalo con dolci e marmellate o panettoni. Questi cesti saranno certamente apprezzati, ma sarebbe meglio riempirli di prodotti unici. Far assaggiare ai nostri amici e parenti prodotti tipici dolci e salati che non si trovano in tutti i supermercati?

Quindi, ecco cosa mettere nel cesto regalo di Natale per fare un figurone e accontentare anche i più golosi. Partiamo prima dal salato che in generale viene sempre bistrattato sotto Natale. Possiamo inserire nel cesto una confezione di pasta fatta in casa o artigianale. Magari tipica della regione in cui viviamo o comunque un formato insolito. Perché no con un impasto al tartufo o ai funghi, abbinato ad una crema tartufata.

Proseguiamo poi con il peperone crusco, una prelibatezza lucana che sorprenderà tutti gli ospiti. Un sapore insolito e originale per questa chips di peperone da sgranocchiare come patatine. Un prodotto particolare da inserire in un cesto regalo ma assolutamente da provare.

Passiamo poi alle bottiglie, non solo di vino ma anche di olio. L’olio extravergine d’oliva italiano è una prelibatezza, soprattutto quello artigianale. Le piccole aziende agricole liguri o pugliesi offrono prodotti genuini che vale la pena provare. Controlliamo sempre le etichette per assicurarci della provenienza, però.

E per gli amanti dei dolci?

Finiamo con un prodotto golosissimo e per gli amanti dei dolci, i mustaccioli. Questi golosissimi rombi dolci ricoperti di glassa al cioccolato fanno perdere la testa. Sono tipici campani ma si preparano anche in altre regioni con ricette leggermente diverse. Questi dolcetti sono proprio tipici del periodo natalizio e saranno assolutamente un regalo gradito.

Insomma, il cesto regalo è sempre un’ottima idea quando non si sa proprio cosa regalare. Certo un profumo, un bracciale o anche un maglioncino sono sempre stupendi. Ma vogliamo paragonarli a dei prodotti tipici da gustare con amici e famiglia? In più se scegliamo prodotti tipici regionali supporteremo anche le piccole realtà.

