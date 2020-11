La dieta sana segue la stagionalità di frutta e verdura, per fornire gli elementi nutritivi utili al sistema immunitario e per meglio soddisfare il palato. Con il mese di novembre siamo ufficialmente entrati nel periodo freddo, in cui si prediligono piatti caldi e confortanti.

Vediamo cosa mettere nel carrello a novembre per stare bene e per risparmiare: infatti scegliere i prodotti di stagione aiuta anche in questo.

La frutta

Si possono finalmente fare scorte di arance, ottime da mangiare così o da spremere la mattina per ottenere un succo sano e vitaminico. Anche i cachi sono protagonisti della tavola. Sono assai ricchi di vitamina A, che fa bene alla pelle e alla vista, ma anche di potassio, calcio e magnesio. Contrastano l’acidità, riducono il colesterolo cattivo e stimolano la diuresi, grazie al contenuto di acqua, fibre e minerali. Sono frutti ideali quando serve una sferzata di energia. Un altro frutto super vitaminico e anti-stitichezza è il fico d’india, che sarà disponibile ancora fino a fine mese. Come ad ottobre consigliamo di gustare la melagrana fin che c’è, antiossidante e ricca di vitamine.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli altri frutti che non possono mancare a novembre sono le mele e le pere, l’uva e i kiwi. Menzione speciale per le castagne, consumate al naturale o in prelibate ricette. In caso si tema il gonfiore, potrebbe risultare utile l’articolo su perché le castagne gonfiano la pancia e come evitarlo.

Verdura e cereali per sbizzarrirsi con le ricette autunnali

Dovendo trascorrere più tempo a casa, a causa del lockdown e delle misure restrittive dovute alla pandemia, vien voglia di sperimentare in cucina. Cosa mettere nel carrello a novembre per stare bene e preparare piatti gustosi e salutari? Anche a novembre le ricette tradizionali includono la zucca, poco calorica, gustosissima e ricca di vitamine e minerali. Consigliamo di approfittare della bontà di funghi, topinambur e carciofi, per risotti, contorni, salse e torte salate. E non dimentichiamo le verdure più sane e antiossidanti: le crucifere. Cavoli, cavoletti, verza, broccoli e cavolfiore. Per le insalate prediligere radicchio e cicoria, valerianella, spinacino e finocchi.

Per ottenere un piatto completo e bilanciato, abbiniamo abbondante verdura a una porzione di cereali a chicco, legumi e una manciatina di frutta secca. Alterniamo spesso il tipo di cereali in chicco. Oltre al riso ed al grano ci sono orzo, farro, avena, miglio e mais. Ci sono poi i cosiddetti pseudo cereali: grano saraceno, quinoa e amaranto, molto proteici, nutrienti e privi di glutine.