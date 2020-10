Tutti noi siamo abituati a portarci dietro quasi tutti i giorni una borsa. Che contenga materiali di lavoro, o semplicemente effetti personali, la borsa è un accessorio indispensabile sia per gli uomini che per le donne. Troppo spesso, però, finisce per diventare un ricettacolo di mille oggetti che in realtà non ci servono davvero. Portare sempre sulle spalle il peso di una borsa non fa affatto bene alla nostra schiena. Per salvaguardare la nostra salute, dunque, dovremmo minimizzare al massimo gli oggetti che ci portiamo dietro ogni giorno. Vediamo quindi cosa mettere in una borsa minimalista per salvarsi dal mal di schiena.

Scegliamo una borsa piccola e leggera

Una borsa leggera comincia dai materiali stessi di cui è fatta. Scegliamo una borsa robusta ma non troppo pesante. Teniamo a mente che cinghie, chiusure metalliche o catenelle possono aggiungere del peso inutile alla nostra borsa. Meglio scegliere una borsa non troppo elaborata. Le nostre spalle ci ringrazieranno.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Altro criterio da considerare sono le dimensioni. Cerchiamo di ridurle il più possibile. Se portiamo in giro una borsa molto grossa, saremo sempre tentati di metterci dentro nuovi oggetti, e così il peso crescerà molto velocemente.

Se vogliamo continuare a usare la nostra solita borsa, la prima cosa da fare è svuotarla di tutto il contenuto. Probabilmente ci troveremo oggetti inutili, come scontrini, mollette, boccette, confezioni di cosmetici e altro. Ma una volta svuotata e ripulita, cosa mettere in una borsa minimalista per salvarsi dal mal di schiena? Vediamo gli oggetti fondamentali.

Pochi oggetti indispensabili

Innanzitutto è indispensabile avere sempre con sé il portafoglio. Ma anche questo può essere minimizzato! Se abbiamo carte regalo, promozioni, scontrini o biglietti dei mezzi già utilizzati, buttiamoli via. Ecco i criteri per scegliere un portafoglio sicuro e resistente.

Altro oggetto di cui non possiamo fare a meno sono le chiavi di casa o della macchina. Liberiamoci però di portachiavi ingombranti e pesanti. Tutti questi oggetti sommati possono andare ad aggiungere anche chili alla nostra borsa!

Necessario è anche il telefono, il disinfettante per le mani, un pacchetto di fazzoletti, e naturalmente una mascherina di riserva.

Non serve nient’altro in una borsa minimalista!