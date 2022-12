Cosa mangiare per sentirsi più leggeri i giorni dopo Natale

Natale e vigilia sono giorni intensi che ci vedono protagonisti di grandi pranzi e cene in compagnia. Tavole imbandite con tantissimi piatti saporiti e ogni genere di dolce. Nessuno può rinunciare a queste bontà. Tuttavia i giorni seguenti spesso ci si sente pesanti. Il digiuno non è la soluzione. Nei prossimi paragrafi scopriremo con quali piatti possiamo sentirci più leggeri dopo Natale.

È risaputo che durante le feste di Natale si è soliti mangiare tanto. Complici le tavolate in famiglia, i piatti saporiti della tradizione e i tantissimi dolci natalizi. Un senso di pesantezza spesso sopraggiunge dopo Natale. Dunque cosa mangiare per sentirsi più leggeri? È necessario seguire una dieta povera di grassi e bere tanta acqua. Esistono però tanti piatti leggeri che non trascurano il gusto. Di seguito le ricette che possiamo realizzare nei giorni subito dopo Natale.

Piatti buoni e leggeri senza rinunciare al gusto

Se prediligiamo la cucina di mare possiamo preparare la zuppa mediterranea di pesce. Per realizzare questo piatto ci occorrono i seguenti ingredienti:

1 cucchiaio di zafferano;

3 cucchiai di olio;

2 cipolle finemente tritate;

1 porro;

4 spicchi d’aglio;

una foglia di alloro ;

; 1 cucchiaino di maggiorana essiccata;

1 cucchiaino di scorza di arancia grattugiata;

2 cucchiai di vino bianco secco;

500 g di pomodori, tagliati a cubetti;

125 ml di salsa di pomodoro ;

; 500 ml di brodo di pesce;

2 cucchiai di concentrato di pomodoro;

2 cucchiaini di zucchero;

500 g di pesce bianco tagliato a pezzetti;

3 cucchiai di prezzemolo fresco.

È necessario diluire lo zafferano in due cucchiaini di acqua bollente. Ungere una pentola. Aggiungere la cipolla, il porro, l’aglio, l’alloro e la maggiorana. Coprire e cuocere per circa 10 minuti. Aggiungere la scorza di arancia , il vino, il pomodoro e lasciare cuocere per altri 10 minuti. Aggiungere la passata di pomodoro, il brodo, il concentrato, lo zucchero e lo zafferano con l’acqua. Portare a bollore e poi cuocere per altri 15 minuti. Aggiungere il pesce alla zuppa, cuocere per 8 minuti circa. Aggiungere sale e pepe e guarnire con il prezzemolo.

Cosa mangiare per sentirsi più leggeri i giorni dopo Natale

Un’altra ricetta povera di grassi ma estremamente gustosa sono le costolette di vitello in salsa piccante di pomodoro. Per realizzare questo piatto ci servono:

5 fette di pane;

3 cucchiai di prezzemolo;

spicchi di aglio;

4 costolette di vitello;

3 cucchiai di latte;

2 cucchiaini d’olio di oliva;

1 cipolla ;

; 1 cucchiaio di capperi;

1 cucchiaino di peperoncino verde ;

; 1 cucchiaino di peperoncino rosso ;

; 2 cucchiai di aceto balsamico;

1 cucchiaino di zucchero di canna;

2 cucchiai di concentrato di pomodoro;

44 g di pomodori tagliati.

Preriscaldare il forno a 180°. Mettere il pane, l’aglio e il prezzemolo nel mixer e frullare. Condire le costolette con sale e pepe, immergerle nel latte e poi nella panatura. Mettere in forno per circa 20 minuti. Nel frattempo scaldare l’olio in una padella, aggiungere la cipolla, i capperi, il peperoncino e cuocere per 8 minuti. Aggiungere l’aceto, il pomodoro, il concentrato e lo zucchero e far bollire per 15 minuti. Sfornare le costolette adagiarle sul pomodoro nella teglia. Infornare per 10 minuti a 150°.