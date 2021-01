Ci sono alcune stagioni o periodi dell’anno in cui siamo soliti perdere più capelli del normale. Per ovviare a questo problema è possibile inserire all’interno della propria alimentazione dei cibi ricchi di vitamine che sono in grado di migliorare la crescita, nonché la lucentezza, della nostra chioma.

Bisogna ricordare che se le perdite si fanno frequenti e interessano intere aree, è bene sempre rivolgersi ad un dermatologo.

Se invece si tratta di una caduta di tipo fisiologico, ma leggermente più abbondante, sicuramente c’è qualcosa che possiamo fare anche a livello individuale, agendo su più fronti, come quello dell’alimentazione.

Cosa mangiare per dire stop alla caduta dei capelli

Una caduta eccessiva potrebbe essere infatti dovuta ad una carenza di nutrienti. Dunque vediamo nel dettaglio

Cipolle, specialmente quelle bianche, sono ricche di quercetina, un potente antiossidante, e di zolfo, che aiuta a migliorare la circolazione. La cipolla è inoltre in grado di aumentare la produzione di collagene, dunque a stimolare la ricrescita dei capelli. Anche le fragole e l’uva spina, che contengono molta vitamina C, possono di stimolare la produzione di questa sostanza

Fagioli, ma anche i legumi in generale. Sono infatti alimenti ricchi di ferro, biotina, zinco e proteine vegetali, nutrienti in grado di potenziare la crescita dei capelli.

Bietole, come le altre verdure a foglia verde, come gli spinaci o la rucola, apportano una determinante quantità di antiossidanti. Grazie all’elevato contenuto di ferro riducono notevolmente la caduta. Al ferro si aggiunge anche una grande quantità di vitamina A e vitamina C. Queste producono il sebo, una sostanza indispensabile per la crescita dei capelli.

Peperoncino: stimola la circolazione e, proprio per questa ragione, favorisce il proliferare di una folta chioma.

Alimenti proteici: In generale, infatti, gli alimenti ricchi di proteine rinvigoriscono i capelli che sono composti in gran parte da cheratina, una sostanza composta da amminoacidi presenti soprattutto in carne rossa, pesce, formaggio, uova e noci.

