Cosa mangiare per digerire meglio? Ecco i cibi raccomandati e quelli sconsigliati per evitare bruciore e gonfiore

Se fai fatica a digerire è perché mangi in modo errato o preferisci alcuni alimenti ad altri. In effetti, l’alimentazione gioca un ruolo importante nel ridurre i tempi della digestione. Ecco, allora, i cibi che dovrebbero favorire questo processo e aiutare il tuo fisico nel compito.

La digestione è un processo importante, che scompone il cibo che ingeriamo e lo traduce in energia per il corpo. Alcuni fattori, come il sesso e l’età, potrebbero incidere sulla sua efficacia. Ma, in altrettante occasioni, ci sarebbe di mezzo la dieta. Infatti, alcuni alimenti non aiutano. Altri, al contrario, potrebbero darti una mano. Scopri cosa mangiare per digerire meglio e contrastare i problemi che ne impediscono il corretto svolgimento.

Da cosa si capisce che si fa fatica a digerire?

Per attraversare lo stomaco il cibo ci mette mediamente dalle 3 alle 6 ore, per un tempo totale di digestione di circa 8 ore. Tuttavia, questa durata varia in base alla consistenza del pasto, alla velocità nel mangiare e a quel che si ingerisce. Se volessimo agevolare il passaggio del cibo fino all’intestino, potremmo adottare alcuni accorgimenti.

Masticare bene i bocconi e non aver fretta nel concludere lo spuntino sono validi metodi che potrebbero scongiurare i sintomi più comuni. Tra questi ci sono gonfiore, diarrea e gas. Ma si possono riscontrare anche vomito, nausea e bruciore di stomaco.

Ecco cosa mangiare per digerire meglio e quello che dovresti limitare

Per fortuna, dalla tavola possiamo ricavare degli alimenti che aiuterebbero a digerire meglio. Una prima selezione andrebbe fatta tra quelli contenenti fibre. Verdure (soprattutto crude), frutta e cereali integrali sarebbero da integrare nella dieta. Inseriamo nel menù anche ortaggi come carciofi e finocchi, che non pesano sullo stomaco. Via libera, poi, ai cosiddetti cibi fermentati: parliamo di yogurt, miso e quinoa. I probiotici e batteri vivi contenuti apporterebbero vari benefici al sistema digestivo. Ogni tanto potresti pensare di aggiungere alle ricette un ciuffo di qualche erba aromatica come la menta, o masticare un pizzico di zenzero.

Quali sono, invece, i cibi che potrebbero impedirti di digerire correttamente? Innanzitutto, i dolcificanti artificiali. Nell’elenco rientrano prodotti confezionati, bevande gassate e succhi di frutta. Attenzione anche a carboidrati raffinati (tra i quali il pane bianco), cioccolato al latte e bianco. Perfino i cibi piccanti, come le varianti del curry, potrebbero rivelarsi un ostacolo arduo.

Ricordati, infine, che idratarsi costantemente è un buon rimedio per stimolare l’organismo. Così come fare attività fisica, salendo in sella alla bici o praticando la ginnastica regolarmente. Ogni tanto potresti pensare anche di sorseggiare una tisana: quelle al cumino, anice o semi di finocchio sarebbero particolarmente adatte in queste circostanze.