Il colesterolo alto è un problema che affligge tantissime persone, in Italia e nel Mondo.

In buona sostanza, il colesterolo sarebbe un grasso importantissimo all’interno del nostro organismo, poiché coinvolto in diverse funzioni vitali. Influirebbe sul processo di digestione, ma anche sulla produzione di alcune vitamine, come la D. Inoltre, favorirebbe anche la salute delle cellule.

Per tutte queste funzioni, la presenza del colesterolo sarebbe fondamentale nel nostro corpo, pur che sia nelle giuste “quantità”. Se presente in eccesso, invece, costituirebbe un problema per la salute.

Un livello alto di colesterolo, infatti, sarebbe spesso associato all’insorgenza di malattie cardiovascolari, come ictus e infarti.

Da qui nascerebbe la necessità di tenere il suddetto valore sotto controllo con una cura specifica.

A tal proposito, oltre all’assunzione di farmaci, anche l’alimentazione inciderebbe profondamente sul livello di colesterolo nel sangue. Ecco perché sarebbe importante fare moltissima attenzione a quel che mangiamo. Di seguito scopriremo quali sarebbero gli ingredienti da prediligere e quali quelli da aggirare per tenere a bada il colesterolo e stare bene.

Cosa mangiare per abbassare il colesterolo nel sangue

Una buona percentuale del nostro livello di colesterolo deriverebbe dal comportamento che assumiamo a tavola, ogni giorno.

Non stiamo parlando solo della scelta degli alimenti, ma anche delle abitudini. Pochi sanno, ad esempio, che per perdere peso dai 50 anni ci sarebbero degli orari da rispettare per pranzo, cena e merende.

Inoltre, una delle regole fondamentali sarebbe quella di cucinare e nutrirsi limitando i grassi. E ciò non significherebbe fare attenzione solo ai condimenti, ma anche ai grassi naturalmente presenti nei cibi.

Uova e salumi in grandi quantità, ad esempio, potrebbero incidere in maniera negativa sui nostri valori del sangue. E lo stesso discorso varrebbe anche per i formaggi e i derivati del latte.

In questo caso, sarebbe meglio scegliere latte scremato o parzialmente scremato, e yogurt e formaggi a basso contenuto di grassi.

Fibre e colesterolo alto

Ottime contro il colesterolo sarebbero le fibre. Queste, riducendo l’assorbimento dei grassi nel sangue, aiuterebbero profondamente il nostro corpo. Avena, farro e orzo, ma anche pane e pasta integrale, quindi, sarebbero un ottimo acquisto. Ecco cosa mangiare per abbassare il colesterolo, e questi sono solo alcuni degli alimenti che dovremmo ricordarci di inserire nella nostra dieta.

Condimenti da tenere alla larga

Per diminuire i grassi nell’alimentazione, dovremo fare attenzione anche ai condimenti. E tenere a bada i grassi saturi, ad esempio, come l’olio di palma o di colza, ma anche panna, strutto e lardo.

Una merenda buona contro il colesterolo

Per evitare di cadere in tentazione, il nostro consiglio è quello di scegliere piatti salutari, ma comunque gustosi.

Un esempio per conquistare il palato, senza incidere negativamente sulla nostra salute, è la ricetta che stiamo per preparare. È perfetta come merenda o colazione.

Si tratta di una sorta di tiramisù senza sensi di colpa, magro da davvero gustosissimo. Per prepararlo basterà versare in un bicchiere uno strato di yogurt magro con 0% di grassi, poi dei cereali integrali o dell’avena.

Alla fine arricchiremo tutto con i frutti di bosco, per creare l’ultimo strato. Questo golosissimo snack sarà un perfetto connubio tra bontà e salute, tutto da gustare.

Lettura consigliata

La spia dell’Alzheimer si riscontrerebbe non solo nella perdita di memoria ma anche in questo particolare spesso trascurato