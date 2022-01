Siamo arrivati alla fine delle feste. Natale, Capodanno, ed Epifania ci hanno portato regali, saluti con i parenti e tante cene. Ce la siamo davvero goduta, però adesso è il momento di tornare alla normalità.

Per “normalità”, però, non intendiamo soltanto riprendere la routine di tutti i giorni. Dovremmo infatti anche buttare giù i chili accumulati e depurarci un po’ dalle tossine accumulate. Già che ci siamo, potremmo iniziare una vita più salubre a tutto tondo, che ci permetta di eliminare meglio le tossine che accumuliamo tramite il contatto con l’ambiente.

Oggi, dunque, vedremo quali sono i consigli degli esperti per seguire un regime “detox” senza avere effetti collaterali sul corpo. Vediamo, quindi, cosa mangiare e cosa evitare per eliminare le tossine dal corpo in modo sano per la salute.

Ecco i consigli degli esperti

La Fondazione Umberto Veronesi ci fornisce interessanti indicazioni per detossificarsi nella maniera corretta. Secondo le sue indicazioni, infatti, sarebbe corretto cambiare qualcosa del nostro stile di vita, per ridurre le tossine dovute al contatto con l’ambiente esterno.

Il nostro corpo, infatti, scambia continuamente delle sostanze con l’ambiente ed a volte quelle che vengono assorbite tramite l’aria e la dieta potrebbero essere dannose.

Il corpo in teoria riesce ad eliminare le tossine da solo, ma a volte avrebbe bisogno di una mano. Queste sono le situazioni in cui è meglio cambiare qualcosa nella nostra routine. In particolare, la Fondazione consiglierebbe di aumentare il consumo di vegetali, riducendo invece le proteine animali. Inoltre, sarebbe bene evitare di esagerare con i cibi grassi e ricchi di sostanze ossidanti.

La Fondazione Veronesi, però, mette in guardia, avvertendo di non esagerare. Digiunare, e non assumere tutte le sostanze nutritive necessarie, potrebbe portare ad effetti collaterali anche gravi. Ad esempio, potrebbe indebolire il sistema immunitario e a quel punto anche una piccola infezione potrebbe avere effetti deleteri. Quindi, è importante misurare la propria dieta con moderazione, seguendo i consigli del proprio medico.

Allo stesso tempo, bisognerebbe evitare di affidarsi ad integratori alimentari che vengono spacciati come cure miracolose. Infatti ,questi non avrebbero nemmeno lontanamente gli effetti pubblicizzati, secondo la Fondazione. Come sempre, insomma, una dieta corretta è il modo migliore per ritrovare benessere e liberarsi dalle tossine.

