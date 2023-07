Cosa mangiare con melone o anguria per un pasto sano e completo oltre che fresco e dissetante

Con questo caldo non sai cosa mangiare? Rendi i tuoi piatti semplicemente deliziosi aggiungendo melone o anguria.

Quando si pensa agli alimenti tipici della stagione estiva è quasi impossibile non citare immediatamente alcuni tipi di frutta e verdura. Ciliegie, pesche, albicocche, melone e anguria da una parte, zucchine, melanzane, fagiolini, peperoni e cetrioli dall’altra. Del resto, sono proprio questi i cibi che più spesso vengono portati in tavola durante i mesi caldi e non c’è da stupirsi. Il caldo toglie appetito e rende necessario un rifornimento costante di acqua, vitamine e sali minerali. Quindi quali migliori alleati di frutta e verdura?

C’è da dire però, comunque, che, oltre a mangiarli sfusi singolarmente, tutti gli ingredienti citati sono talmente versatili da prestarsi a varie ricette. Per essere precisi, la frutta non è buona solo come spuntino o utilizzata per gelati e frullati, ma si presta bene anche per preparazioni salate. Non ci credi? Ecco, ad esempio, cosa mangiare con melone o anguria per un pasto sano, equilibrato e decisamente saziante.

La freschezza nel piatto

Cominciamo dal melone: dolce e dal brillante colore vitaminico, è semplicemente perfetto abbinato al prosciutto crudo per bilanciarne la sapidità. Ma puoi arricchire il piatto anche con delle mozzarelline ciliegine oppure cambiare totalmente e usare il melone per addolcire un’insalata a base di rucola. Inoltre, il melone può diventare anche uno degli ingredienti protagonisti dell’insalata di riso, se scegli di provarla nella sua variante esotica con ananas e avocado. Oppure, ancora più semplicemente, se hai organizzato pranzo o cena con ospiti, puoi servire l’insalata di riso direttamente in un melone opportunamente scavato.

A quel punto, puoi decidere se, appunto, inserire la polpa nell’insalata o se invece riservarla per il fine pasto. In alternativa, potresti provare il cocktail di gamberi con melone e avocado: una carta perfetta da giocarsi come antipasto ad un pranzo in compagnia. E che dire poi del risotto freddo al melone e speck? Il primo piatto che fa venire l’acquolina in bocca anche nelle giornate più afose.

Cosa mangiare con melone o anguria per un pasto sano e con pochi grassi: ecco le ricette più buone

Ma passiamo adesso all’anguria e a tutti i suoi possibili impieghi nelle ricette estive. Visto che abbiamo appena parlato di risotto, sappi che anche con l’anguria puoi preparare un buon primo piatto: riso freddo con anguria e primo sale. Del resto, l’abbinamento tra anguria e formaggi è ben consolidato: basti pensare all’insalata di feta e anguria o agli stuzzichini con anguria e caprino. Interessante anche la combinazione tra anguria e mozzarella, resa ancor più vincente dall’aggiunta delle olive verdi per un’insalata diversa dal solito.

E sapevi che con l’anguria puoi preparare anche una pizza? I puristi della tavola potrebbero storcere il naso, ma in realtà non è nulla di particolarmente stravagante. È sufficiente tagliare una fetta di anguria e guarnirla con rucola, pomodorini gialli e rossi e, di nuovo, caprino o altro tipo di formaggio cremoso.