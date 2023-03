Cosa mangia Belén Rodriguez? Scopri la dieta della showgirl più amata e cosa fa per essere così bella, magra e in forma

Alta 1,75, un fisico da urlo e personalità da vendere. Belén Rodriguez è tra le donne più invidiate per il suo fisico perfetto. Nonostante le due gravidanze, Belén riesce sempre a mantenere una forma fisica a dir poco perfetta, ma come fa? Oggi vogliamo svelarti i segreti di Belén in merito alle sue abitudini alimentari e all’attività fisica che svolge.

È tra le donne più belle, invidiate e pagate della TV italiana. Stiamo parlando di Belén Rodriguez, la conduttrice de Le Iene, programma in onda ogni martedì in prima serata su Italia 1. La showgirl è una delle donne più chiacchierate del mondo dello spettacolo nostrano. Il suo lavoro, le sue abitudini e preferenze, i suoi amori e la sua famiglia sono sempre oggetto di interesse per gli amanti del gossip. Dopo anni di tira e molla con Stefano De Martino, padre di Santiago, figlio della coppia, adesso Belén sembra aver trovato stabilità al suo fianco.

Se anche tu volessi avere un fisico perfetto come quello di Belén e vuoi saperne di più continua a leggere qui di seguito.

Cosa mangia Belén Rodriguez per tenersi in forma e quali cibi evita assolutamente

Per avere un fisico così bello, Belén deve lavorare molto sull’alimentazione. Quotidianamente, Belén mangia carne bianca e rossa, uova e formaggi magri. Ad accompagnare queste fonti di proteine, Belén mangia grandi quantità di verdure. In base alla stagionalità, la donna predilige asparagi, cavolo, melanzane, carciofi, pomodori e peperoni.

Come condimento per le pietanze, la showgirl può usare dell’olio d’oliva in precise dosi quotidiane, che non può superare. Come metodi di cottura, Belén predilige soprattutto alimenti cotti al forno, al vapore e alla griglia. Inoltre, per circa un mese all’anno, la showgirl elimina completamente i carboidrati e assume al loro posto proteine e grassi vegetali. Tra gli alimenti proibiti ci sono lo zucchero, i dolci, il caffè e i cibi fritti. Insomma, le sue abitudini alimentari sono molto rigide e non può permettersi di sgarrare spesso, ma un fisico così non si ottiene soltanto con la dieta.

Che sport pratica Belén per avere un fisico mozzafiato

Dopo aver scoperto che cosa mangia Belén Rodriguez, parliamo di quale attività fisica pratica per mantenere un corpo così snello e tonico. Durante le gravidanze e dopo il parto, Belén è stata seguita da un personal trainer che ha pensato a un allenamento studiato appositamente per lei.

Inoltre, Belén si sottopone regolarmente a sedute di radiofrequenza molto costose. Questo trattamento consiste nell’applicazione sull’addome di un macchinario che produce delle vibrazioni. L’effetto è quello di un’attività fisica in cui si fanno migliaia di addominali in 30 minuti. Pertanto, il segreto di Belén consiste nell’abbinare una sana alimentazione, tanta attività fisica e qualche trattamento particolare.