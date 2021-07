A distanza di un anno aprono nuovamente i battenti le cerimonie, con disposizioni meno restrittive, soprattutto per quanto riguarda il numero degli invitati. Tutti coloro che hanno dovuto rimandare ricorrenze e festeggiamenti, adesso possono organizzare con più tranquillità. Chi deve affrontare il giorno più speciale della sua vita, il matrimonio, potrà inviare le partecipazioni, per poi festeggiare in questi mesi.

Gli invitati, quindi, dovranno pianificare ferie e giorni liberi per essere presenti. I matrimoni estivi da un lato sono belli, perché si possono sfruttare location da mille e una notte, dall’altro la scelta dei vestiti è spesso una tragedia.

Pensare a cosa indossare ai matrimoni estivi per essere radiose e fresche con un budget basso, non è un gioco da ragazzi, ma le riviste possono ispirare.

La mattina

La scelta dell’abito perfetto, per chi partecipa ad un matrimonio, cambia in base all’orario del ricevimento e al ruolo che abbiamo. L’outfit del testimone dovrà essere più coerente possibile con lo stile del matrimonio, nella maggior parte di casi formale ed elegante.

Di giorno è sconsigliato l’uso di abiti troppo scuri o addirittura neri, troppo corti e scollati, abolite paillettes in eccesso. Per non fare saune sotto il vestito, scegliamo tessuti freschi e non sintetici, senza per forza spendere una fortuna, basta aggiungere un accessorio particolare o una scarpa più eccentrica.

Quest’anno sono di moda i colori pastello e le stampe, senza esagerare con colori sgargianti. Il vero segreto è non essere mai più elegante della sposa e vestire di bianco, sarebbe troppo. Facciamo un’acconciatura con i capelli raccolti, per patire meno caldo, che eventualmente possiamo sciogliere durante la sera.

La sera

Con il tramonto e l’atmosfera del crepuscolo, la scelta cambia. Gli abiti lunghi sono sempre un evergreen, raffinati e di stile. Possiamo impreziosire un po’ di più lo stile, avere qualche luccichio in più. Scarpe gioiello, punti luce sul collo e abiti di colore più intenso, meglio a tinta unita, con pizzo o ricami più elaborati. Se il matrimonio è meno formale, però, non esagerare con abiti troppo formali e adeguarsi alle circostanze.

Ecco cosa indossare ai matrimoni estivi per essere radiose e fresche con un budget basso, bastano pochi accessori e vestiti adeguati.