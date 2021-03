Tutti i genitori vogliono che i loro figli raggiungano i massimi obiettivi e siano felici. Questo è sicuramente il desiderio più diffuso tra coloro che hanno un bambino. Crescere un figlio non è per nulla facile e, soprattutto, non c’è un manuale che spieghi come farlo diventare un uomo o una donna di successo. Ma ci sono degli atteggiamenti che possono sicuramente contribuire. Vediamo allora cosa hanno in comune i genitori che crescono figli di successo.

I genitori hanno grandi aspettative

Secondo uno studio della Pennsylvania State University e della Duke University, durato più di 20 anni, i bambini socialmente competenti hanno più possibilità di avere successo. Questo coinvolge, dunque, bambini che sanno lavorare in gruppo, che sanno stare con i loro coetanei e che, un giorno, sapranno collaborare con i colleghi. Inoltre, per aiutarli in questa impresa, secondo Julie Lytchott-Haims, ex dean di matricole all’Università di Stanford, tutti i genitori dovrebbero coinvolgere i figli nelle faccende domestiche. In questo modo, infatti, si trasmette l’idea secondo cui il lavoro di squadra è fondamentale. E questo significa che questi bambini, una volta adulti, sapranno collaborare con facilità con i propri colleghi. Inoltre, si insegna che bisogna lavorare e impegnarsi per raggiungere ciò che si vuole.

Vanno d’accordo tra di loro

Secondo uno studio dell’University of Illinois, i bambini che crescono in famiglie che vanno d’accordo (anche di genitori separati), riescono ad avere più successo nella vita. Un divorzio sofferto e tragico incide sicuramente sulla tranquillità del bambino, impedendogli di concentrarsi sulle sue capacità. Inoltre, pare che i genitori dei figli di successo sviluppino un rapporto onesto con questi ultimi.

Danno più importanza all’impegno che il bambino mette nel fare le cose e non alla possibilità che lui fallisca

La psicologa della Standford University, Carlod Dweck, ha sottolineato come un atteggiamento diverso verso il successo possa influenzare il bambino. Se si insegna il proprio figlio a impegnarsi in ogni cosa che fa per essere fiero di sé, si trasmetterà la voglia e il desiderio di migliorarsi ogni giorno di più. Se, al contrario, si trasmette al figlio la paura di fallire, quest’ultimo vivrà in modo stressante ogni sfida che gli si proporrà.

Le mamme sono donne in carriera

A sostenere che questo sia un punto fondamentale per il successo dei nostri figli è uno studio della Harvard Business School. I ricercatori hanno evidenziato che le figlie di madri che lavoravano fuori casa, tendevano ad occupare ruoli importanti nell’ambito lavorativo. Invece, i figli maschi si abituavano sin da piccoli ad occuparsi delle faccende di casa, non distinguendo in modo rigido i due sessi.

Dunque, ecco cosa hanno in comune i genitori che crescono figli di successo.

