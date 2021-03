Regolare la sapidità di un piatto richiede attenzione ed esperienza. A volte, mettere troppo sale può essere un semplice errore veniale. Altre, però, frutto di un incidente. A tutti sarà capitato di rovesciare la saliera, rovinando la buona riuscita di una portata. Se poco sale rende un cibo insipido ma non necessariamente immangiabile, al contrario troppo sale può spingere a buttare il piatto. Un vero spreco che, però, può essere evitato. Infatti, i cibi troppo salati possono essere recuperati seguendo uno qualsiasi dei trucchi esposti in questa breve guida. Quindi, vediamo cosa fare se un cibo è troppo salato.

Mettere una patata, una zolletta di zucchero o una fetta di mela verde all’interno del piatto

Se si ha in casa una patata gialla, prenderla e tagliarla a fettine spesse 5 mm, per poi disporle nei piatti in cui è servita la portata. Il tubero assorbirà il sale in eccesso, assumendo un colore biancastro. Questo rimedio è particolarmente efficace per le zuppe e le preparazioni in casseruola. In mancanza di una patata, ricorrere ad una zolletta di zucchero su un cucchiaio, prestando però attenzione a non farla mischiare e sciogliere nel piatto. Attendere qualche minuto e aspettare che assorba il sale in eccesso. Un’altra alternativa è la crosta del pane raffermo. Se durante la cottura ci si rende conto che la pietanza è troppo salata, intervenire gettando una fetta di mela verde in pentola.

Proviamo, però, ad andare più nello specifico e vediamo come regolare la sapidità di alcuni piatti.

Brodo di carne

Per salvarne uno troppo salato, munirsi di un mestolo e rimuovere una parte del brodo dalla pentola, per poi sostituirlo con la stessa quantità di acqua bollente.

Ragù alla bolognese

Aggiungere due cucchiaini di panna da cucina, classica o di soia, permette di regolare la sapidità di un ragù alla bolognese troppo salato.

Risotto

Spremere un limone e mescolare alcune gocce di succo al risotto, oppure aggiungere 50 g di riso cotto e insipido alla prepaprazione, in modo tale da bilanciare la sapidità. Se il risotto è alle zucchine, o ne contiene al suo interno, un’altra possibilità è quella di aggiungere al suo interno una zucchina tagliata a dadini.

Verdure bollite o cotte al vapore

Trasferirle in una padella, da riempire di 1 cm di altezza con l’acqua, coprirla con un coperchio e lasciar cuocere per pochi minuti. In questo modo, il sale si disperderà nell’acqua, che andrà scolata, e le verdure saranno pronte per essere mangiate.

Pesce

In questo caso ci sono diverse soluzioni per risolvere il problema. La prima è condire il pesce con il limone, in modo tale da nascondere il sapore troppo salato. Altre, invece, sono l’aggiunta di aceto di mele o di alcune fettine di mele verdi, oppure accompagnare il pesce con una salsa insipida.

