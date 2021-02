In natura esistono diversi tipi di zecche. Le più conosciute sono quelle del bosco e quelle del cane. L’uomo può entrare a contatto con entrambe. La puntura di zecca può portare malattie sia a noi sia ai nostri animali.

Inoltre, le zecche sono più attive tra la primavera e la fine dell’autunno. È invece meno probabile incontrarle nel periodo invernale. Ciò non vuol dire, però, che le zecche non possano pungerci nei mesi freddi.

Chi abita in campagna o in zone boschive conosce bene questi animaletti fastidiosi. Li possiamo trovare sui nostri animali o addirittura sui nostri vestiti. In alcuni casi, inoltre, le zecche possono arrivare addirittura dentro casa. Come agire in questi casi? Vediamo cosa fare se troviamo una zecca in casa per evitare spiacevoli sorprese.

Le azioni da fare subito

La prima cosa da fare quando si trova una zecca dentro casa è eliminarla. Muniamoci di guanti e raccogliamola facendo attenzione a non schiacciarla. Quindi mettiamola in un sacchetto, chiudiamolo con del nastro adesivo e gettiamolo via. In alternativa mettiamo la zecca in un contenitore pieno di alcool.

Se in casa abbiamo gatti, cani o altri animali dobbiamo controllarli con attenzione. Tastiamoli e solleviamo il loro pelo per controllare che non abbiano zecche attaccate alla pelle. Se ne troviamo alcune dobbiamo rimuoverle con una pinzetta o con uno strumento apposito. Ricordiamoci che possiamo sempre chiedere al veterinario di togliere la zecca per noi.

Disinfestazione e pulizia

Ma quindi, cosa fare se troviamo una zecca in casa per evitare spiacevoli sorprese? Gli animali di casa devono essere trattati con un antiparassitario. Questo eliminerà in un paio di giorni le eventuali zecche ancora presenti sulla loro cute.

Inoltre, puliamo a fondo casa. Cambiamo lenzuola, plaid e copridivano. Laviamo questi tessuti in lavatrice ad alta temperatura. Quindi passiamo l’aspirapolvere ovunque e laviamo le superfici con attenzione. Controlliamo anche gli angoli più nascosti: così saremo sicuri di eliminare tutti i parassiti.

Se continuiamo a trovare zecche o pulci in casa, rivolgiamoci a dei professionisti. Loro potranno effettuare una disinfestazione.