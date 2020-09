Cosa fare se troviamo un cane abbandonato?

Può capitare a tutti di imbattersi in cani smarriti o abbandonati, e la cosa non dovrebbe lasciare indifferenti. Purtroppo esiste ancora chi abbandona il proprio animale domestico, nonostante questo sia un reato. In altri casi gli animali sono randagi o smarriti, quel che è certo è che il loro vagare potrebbe costituire un pericolo. Per loro stessi e per gli altri, che siano persone o animali.

Come intervenire per aiutare un cane in difficoltà

Il cane potrebbe essersi smarrito, essere stato abbandonato, oppure essere di qualcuno che abita nelle vicinanze. O ancora, essere libero ma accudito da volontari o abitanti della zona.

I segnali principali da osservare sono il modo in cui si muove e lo stato di salute apparente.

Un cane smarrito o abbandonato di solito si aggira confusamente, cambiando spesso direzione, provando a seguire i passanti. Un cane del posto sembra tranquillo e sicuro di sé.

Naturalmente ci sono casi in cui è lampante che si debba segnalare: quando il cane è in pericolo o mette in pericolo le persone. Per esempio in caso l’animale sia ferito o si aggiri su strade trafficate. Allora la prima cosa da fare è chiamare le forze dell’ordine (vigili, polizia, carabinieri).

Se invece la situazione è tranquilla, possiamo provare a portare direttamente l’animale dal veterinario.

Cosa fare se troviamo un cane abbandonato? I numeri da chiamare

Chi chiamare dipenderà dalla zona in cui ci troviamo.

I Vigili Urbani che sono obbligati a intervenire dal regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/1954.

I centralini della Polizia Municipale, Locale o provinciale si possono trovare facilmente online.

Possiamo chiamare i Carabinieri al 112 o i Carabinieri forestali, al 1515.

Sono tenuti a intervenire anche i Servizi Veterinari delle ASL.

Le associazioni animaliste possono essere di grande aiuto, specialmente per supportarti nel percorso di salvataggio del cane.

Se il cane si trova in luoghi particolari, potrebbe essere meglio contattare le autorità specifiche.

La Polizia Ferroviaria se siamo nei pressi di binari del treno, la Stradale se siamo in autostrada o strade a lunga percorrenza. In questi casi il numero da comporre è il 113.

Se il cane è in un posto irraggiungibile o pericolante, oppure si trova incastrato da qualche parte, meglio avvertire i Vigili del Fuoco al 115.

Chi abbandona un animale commette un reato, quindi se assisti a un caso di abbandono denuncia subito!

Come avvicinarsi al cane per prestare un primo soccorso o controllarlo

Bisogna evitare movimenti bruschi ed avvicinarsi lentamente e con calma.

Usiamo un tono di voce rassicurante e se possibile offriamo dell’acqua per dissetarlo, e magari qualcosa da mangiare. Servirà ad ottenere la sua fiducia. Bisogna però evitare di somministrare cibo all’animale se appare gravemente ferito.

Se il cane si lascia avvicinare e toccare, controlliamo se ha un collare con una medaglietta. Potrebbe riportare il numero di telefono del padrone. Se c’è qualcuno nelle vicinanze può chiedere se conosce l’animale.

Se non è possibile risalire ad alcuna informazione, servirà necessariamente l’intervento del veterinario per il controllo del microchip.

Cosa fare se troviamo un cane abbandonato? È possibile adottarlo?

Prima bisogna accertare che il cane non abbia un proprietario. Denunciamo quindi il ritrovamento e lasciamo in nostri recapiti al canile o a chi lo prenderà in carico. Possiamo aiutare il cane a ritrovare i padroni con volantini, segnalazioni sui social e sui siti dedicati alla protezione degli animali. Se non è possibile rintracciare un proprietario, potremo ottenerne l’affido, su disposizione del veterinario ASL.