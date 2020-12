Cosa fare se si hanno sempre le mani fredde

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Capita soprattutto in inverno di avere sempre le mani gelate. Può sembrare una sciocchezza ma chi soffre di questi sintomi vive disagi di non poco conto. Ecco perché è importante sapere cosa fare se si hanno sempre mani fredde.

Nella maggior parte dei casi le mani fredde sono riconducibili a problemi di circolazione e non costituiscono un sintomo di cui bisogna preoccuparsi troppo. Esistono però anche alcune cause patologiche o psicologiche da non sottovalutare, ragion per cui è bene sempre consultare uno specialista.

“Mani fredde, cuore caldo”

Pare che il detto “mani fredde, cuore caldo” non sia poi solo un detto. Non a caso, infatti, le mani fredde sarebbero dovute ad un particolare disturbo della circolazione, la vasocostrizione. Con questo termine si intende il restringimento dei vasi sanguigni presenti sulla superficie cutanea. La reazione è di tipo fisiologico e lo scopo primario è quello di non disperdere il calore per preservare organi importanti come cuore e polmoni. Da qui il detto, “mani fredde, cuore caldo”.

Statisticamente sono più le donne a soffrire di questo malessere, in quanto gli estrogeni, ossia gli ormoni femminili, favoriscono la vasocostrizione, aumentando quindi la percezione del freddo.

Vediamo dunque nel dettaglio cosa fare

Esistono alcuni rimedi alla sensibilità al freddo che ciascuno di noi può mettere in atto per ridurre la spiacevole sensazione di avere le mani fredde.

La prima cosa da fare è idratare spesso le mani con una lozione nutriente. In questo modo eviteremo che la pelle si secchi e aiuteremo la circolazione periferica.

È bene, poi, svolgere regolarmente attività fisica. È chiaro, infatti, che col movimento il corpo inizia a scaldarsi. Dunque suggeriamo di aprire e chiudere i pugni una decina di volte quando si avverte la sensazione di avere le mani gelate.

Si può anche provare a riscaldare le mani con dell’acqua tiepida, ma non calda, o posizionandole sotto le cosce se siamo seduti oppure si può utilizzare un cuscino di semi.

Infine è una buona idea avere sempre con sé dei guanti. Se le mani si ghiacciano mentre si utilizza il computer una buona soluzione potrebbero essere i guanti che arrivano fino alle nocche o quelli che coprono fino alla metà delle dita, lasciando il resto libero per la digitazione ed il touch.

Abbiamo dunque cercato di fornire suggerimenti utili su cosa fare se si hanno sempre le mani fredde.