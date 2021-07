Finalmente siamo in estate e tra qualche giorno saremo in agosto, il mese preferito dagli italiani per le vacanze. Dopo la scorsa estate, e dopo questa pandemia ancora non del tutto superata, un po’ di relax è quello che ci serve. Per poter circolare liberamente e quindi andare in vacanza è necessario avere il green pass. La “certificazione verde” che è nata su proposta della Commissione Europea.

Per ottenerla è necessario aver effettuato entrambe le dosi del vaccino. Ma ora si può ricevere anche dopo 15 giorni dalla prima dose. La certificazione può anche attestare la negatività al tampone rapido o molecolare 48 ore prima della partenza. Oppure si riceve dopo essere guariti dal Covid 19 negli ultimi 6 mesi.

Cosa fare se non arriva l’SMS con il codice per il green pass

Visto che dal 1 luglio il green pass è valido come “EU digital COVID certificate” sarà possibile viaggiare liberamente. Quindi riceverlo dopo uno dei casi che abbiamo elencato è indispensabile per programmare le vacanze.

In Italia, al momento, non è richiesto per spostarsi, visto che siamo tutti in zona bianca. Se ci si deve spostare con un aereo, autobus o treno possiamo farlo tranquillamente senza problemi. Ma se istituiranno zone rosse o arancioni servirà per poter entrare o uscire da queste.

Il green pass viene rilasciato in automatico dal Ministero della Salute. Arriverà un SMS o una email con un codice da inserire sul sito ufficiale, inserendo il numero della tessera sanitaria o l’identità digitale. Oppure potremo inserirlo o trovarlo nell’app “Immuni” o nell’app “IO”. In ogni caso avremo a disposizione il nostro “QR Code” che attesta la veridicità della certificazione. E potremo averlo sempre a portata di mano ogni volta che ci servirà.

Molti cittadini, però, non l’hanno ricevuto pur avendo fatto tutto il necessario. Ma non c’è da preoccuparsi. Per richiederlo possiamo chiamare il numero 1500. Fornendo sempre i propri contatti anche in caso di smarrimento. In questo modo ci sarà fornito il nostro “authcode” per scaricare la certificazione.

Ecco cosa fare se non arriva l’SMS con il codice per il Green Pass. Una volta scaricato siamo pronti per partire per le vacanze. Ma attenzione, meglio non condividere dappertutto il QR Code del green pass.