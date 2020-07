A luglio molti contratti collettivi prevedono una mensilità aggiuntiva. Il lavoratore ha la possibilità di prendere la quattordicesima mensilità. Cosa fare se l’azienda non ha pagato la quattordicesima? E’ un diritto introdotto dai contratti collettivi di lavoro ma non previsto dalla Legge. All’interno del contratto di lavoro stipulato tra le parti si trova la disciplina specifica in merito alla quattordicesima.

Come si calcola

L’azienda paga la quattordicesima direttamente al lavoratore con la busta paga di luglio in concomitanza con le ferie. La somma erogata fa riferimento alla retribuzione del lavoratore nel mese di erogazione. Nel caso in cui il dipendente ha modificato il suo monte ore di lavoro avviene un discorso diverso. La quattordicesima è calcolata pro-rata in base all’orario di lavoro ridotto e full time ed ha un istituto retributivo a maturazione progressiva.

Per semplificare ogni mese di servizio si matura un rateo che viene poi riconosciuto nella quattordicesima. Il rateo è calcolato dividendo l’importo della retribuzione lorda del mese di riferimento per dodici.

Sulla quattordicesima si pagano le tasse?

La quattordicesima va tassata al 100% e lo stesso avviene per la contribuzione previdenziale. Significa che il datore di lavoro trattiene l’imposta sul reddito Irpef in base all’aliquota applicata al lavoratore. Lo stesso avviene per la quota di contributi previdenziali.

Le azioni da fare

L’azienda quando deve pagare la quattordicesima può trovarsi in difficoltà economiche e il lavoratore si ritrova solo con la busta paga non liquidata. In questo caso il lavoratore ha paura di non ricevere l’importo spettante. I passaggi da seguire sono i seguenti: mandare una lettera al datore di lavoro. Se non si riceve risposta a questo punto occorre agire per il recupero coattivo del credito, attivando la procedura di esecuzione forzata.

Cosa fare se l’azienda non ha pagato la quattordicesima?

Il lavoratore ha la possibilità di chiedere al datore i crediti maturati entro 5 anni. La Cassazione per il credito da quattordicesima o tredicesima ha sentenziato che scatta la prescrizione presuntiva triennale. Si tratta di una presunzione legale del soddisfacimento del diritto.