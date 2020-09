Cosa fare se la lingua brucia a causa del peperoncino? A tutti quanti sarà capitato almeno una volta di utilizzare troppo peperoncino e di provare una fastidiosa e dolorosa sensazione di bruciore. Infatti, la capsaicina contenuta al suo interno stimola i termorecettori VR1 posti sulla lingua. Quando ciò accade, la prima cosa che si fa è proprio bere grandi sorsi di acqua, nell’ingenua convinzione che possa disperdere il sapore piccante o dare almeno un pizzico di sollievo. In verità, non aiuta né regalata il benché minimo sollievo. Tant’è che chiunque lo abbia fatto potrà avere constatato da sé.

Cosa fare se la lingua brucia a causa del peperoncino?

Bisogna sapere che non tutti quanti i peperoncini sono piccanti allo stesso modo. Infatti, la scala di Scoville è utilizzata per misurare la piccantezza di ogni specie di peperoncino. Come riportato dal Guinness dei Primati, il peperoncino più piccante in assoluto è il “mietitore della Carolina” (2.000.000 – 2.200.000 SHU). Nel 2011, un reporter della National Public Radio finì per mangiarne casualmente un pezzo e, sconvolto dal suo sapore, decise di raccontare la sconvolgente esperienza culinaria dedicandole un servizio. Insomma, non è difficile immaginare perché sia stato nominato in quel modo. Persino il contatto tra pelle e polpa può provocare bruciore.

Probabilmente non mangerai un peperoncino come questo, ma in ogni caso, se la lingua ti brucia a causa del peperoncino, dovresti preferire bere un bicchiere di latte freddo piuttosto che uno di acqua. O anche mangiare dello yogurt. Devi sapere che i latticini contengono caseine e grassi, capaci di disciogliere la capsaicina e, quindi, di calmare il bruciore. Anche ingerire dello zucchero, dell’olio o masticare una mollica di pane può essere utile a scacciare il bruciore dovuto al peperoncino. Se il bruciore provocato è molto forte, come quello causato da un peperoncino quale l’Habanero (80.000 ÷ 577.000 SHU), ti consigliamo invece di applicarvi del ghiaccio. Così, potrai anestetizzarlo.

