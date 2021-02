Non è la stessa cosa se la gomma si fora nel parcheggio di casa o i autostrada. Nel primo caso si potrà procedere alla sostituzione della ruota autonomamente. Durante la circolazione su strade ad altro scorrimento, invece, la bucatura della gomma può costituire un pericolo anche per gli altri utenti di quella strada.

Ci sono principi ben precisi che suggeriscono cosa fare se la gomma si fora in autostrada.

La sosta per procedere all’intervento di sostituzione può essere molto pericolosa, dato che si tratta di strada ad alto scorrimento. Per questo è consentita solo in casi di estrema necessità. Tali sono i casi di malore che colpisca il conducente oppure un guasto che impedisca la marcia del mezzo. Quindi se si fora la gomma, l’automobilista si deve fermare nella prima piazzola di sosta oppure, in emergenza, anche sulla corsia di emergenza. La fermata nelle aree di emergenza deve durare solo per il tempo strettamente necessario alla soluzione del problema.

Cosa fare se la gomma si fora in autostrada

Quindi nel caso di foratura solo il tempo di sosta è solo necessario per sostituire la ruota. Il Codice della Strada fissa un termine massimo di tre ore per la soluzione del problema, anche con l’aiuto del personale di soccorso. Se la sosta si protrae oltre tre ore la multa per l’automobilista è piuttosto cara. Si va da euro 431,00 ad euro 1.734,00. Decisamente una multa severe per un fatto di certo non voluto né provocato dal conducente.

Se invece la foratura avviene su strada extraurbana, ma non autostrada, si deve arrestare la vettura fuori dalla sede stradale. Il conducente deve scendere dopo aver indossato l’obbligatorio giubbotto catarifrangente. Prima di dedicarsi alla sostituzione gomma deve posizionare il triangolo per avvisare chi sopraggiunga della presenza di un veicolo fermo.

Il triangolo deve essere appoggiato ad almeno 50 metri dall’auto ferma. Se queste regole di comportamento non sono rispettate la multa andrà da euro 42 ad euro 173. Così prevede l’art. 162 Codice della Strada.