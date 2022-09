Perché il mio PC non vede la rete WI FI? Ecco il problema che spesso accompagna le nostre giornate. Tra un giorno di pioggia, problemi di rete e criticità del computer, molte volte ci perdiamo in questo piccolo inconveniente. Purtroppo per chi lavora con il proprio computer da casa in smart working è una grande difficoltà. Poi, quando il computer non rileva la rete WI FI e il telefono vede il segnale vuol dire che occorre agire per risolvere con una soluzione. Possiamo permetterci di fermarci? No, per questo dobbiamo sempre sapere come connettere il WI FI al PC fisso di casa se lo si possiede come riserva oppure come collegare il WI FI in altri modi.

Come attivarlo quando non si connette o non funziona è essenziale saperlo. Inoltre, nel momento in cui allo stesso tempo sugli altri dispositivi funziona e sul PC no, significa che bisogna fare anche la prova con un tablet, un altro telefono o computer e tra tutti i dispositivi desktop e mobile che si hanno in casa. Lo smartphone rileva la rete WI FI e il computer no, è un problema del PC? Evidentemente sì se sul cellulare funziona.

Quindi, oggi vediamo: come trovare la rete WI Fi sul PC, perché il dispositivo non riesce a connettersi a internet e come ripristinare la scheda di rete. Non bisogna preoccuparsi quando il computer non rileva il segnale della rete WI FI e il cellulare sì, il problema c’è ma si risolve con questa soluzione.

Cosa fare se il PC non rileva la rete WI FI ma il cellulare si

In questo caso, il problema è sicuramente del computer. Quando il PC non vede il segnale WI FI ma il telefono rileva la rete è necessario risolvere in base al tipo di sistema operativo. Nel caso di Windows occorre cliccare su “start”, poi su “impostazioni”, successivamente su “stato” e infine su “rete e internet”. Dopo aver aperto quest’ultima sezione bisogna cliccare su “strumento di risoluzione delle criticità di rete”. Nella finestra che si aprirà occorre seguire degli step. Per i computer Mac della Apple si può provare a riavviare e aggiornare, controllare la VPN, tentare con gli strumenti di diagnostica. Inoltre, provare un’altra rete o aggiornare il router sono sempre le prime due operazioni da fare.

Alternativa quando non si connette o non funziona il segnale

In ogni caso ci sono dei rimedi per collegare il PC alla rete WI FI quando il segnale non funziona o non si connette nonostante altri dispositivi lo rilevano. Il suggerimento è quello di usare il telefono come modem e router e collegarsi dal computer. Si consiglia di rivolgersi ad una specialista esperto di tecnologia per rilevare i danni sul dispositivo desktop fisso o portatile in questione.

Lettura consigliata

Quale cellulare scegliere per anziani sordi e con WhatsApp incluso