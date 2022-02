In Italia, si stima che il 18,3% delle famiglie possieda un gatto. Questo dato dimostra che il gatto sia uno tra gli animali domestici più amati.

Contrariamente a quanto molti pensano, il gatto è un animale non solo molto affascinante, ma anche in grado di dare affetto al pari del cane. Semplicemente, i felini sono animali più indipendenti sia nella routine che riguarda il cibo e la pulizia, sia per quanto riguarda il gioco.

Giocare è un’attività molto importante per i gatti, perché li aiuta a conoscere il Mondo e a mantenersi agili e in salute.

Quasi tutti i felini amano i giocattoli, ma che cosa succede se il nostro non vuole usarli? Come possiamo aiutarli a svolgere un’attività così importante per loro?

Perché il gatto non gioca?

Se il gatto non gioca può essere per diversi motivi. Un gatto stressato perde interesse per il gioco e potrebbe manifestare anche altri segnali di insofferenza, come la perdita di pelo e il nascondersi. Motivi di stress per un gatto possono essere dei cambiamenti improvvisi, perché questi animali sono molto abitudinari.

Un altro motivo potrebbe essere legato al fatto che i giochi che possiede non gli interessano più. Questo può succedere se il gatto li ha sempre a disposizione. Un metodo per non fargli perdere interesse potrebbe essere quello di dedicare un momento preciso della giornata al gioco.

Infine, i giocattoli che diamo al gatto potrebbero non essere quelli più adatti a lui. Essendo un predatore, ama moltissimo pesci, uccelli e topini di peluche.

Cosa fare se il nostro gatto non gioca e come stimolarlo ed intrattenerlo con poche e semplici astuzie

Non c’è gatto che possa resistere a una scatola, perché rappresenta il luogo perfetto per nascondersi, fare agguati e sentirsi al sicuro.

In realtà, tutto ciò che somigli ad un contenitore, come borse e sacchetti, attirerà la loro attenzione impegnandoli a giocare.

Il tiragraffi è un altro strumento che difficilmente non attirerà l’attenzione di un felino. I più moderni sono studiati appositamente per farli giocare e sono strutturati su più livelli in cui loro possono saltare e divertirsi.

Mensole

I gatti amano osservare il Mondo dall’alto. Ecco perché installare delle piccole mensole in alcuni punti della casa può essere una strategia per coinvolgerli nel gioco e per farli sentire al sicuro.

Piume, corde e fili

Possiamo intrattenere il gatto catturando la sua attenzione con oggetti che si muovono rapidamente. Proviamo ad agitare un filo o un pezzo di corda per vedere correre il nostro gatto a giocare. Se possibile, procuriamo al felino una bacchetta con filo e piuma: non potrà resisterle.

Erba gatta

Questa pianta, appartenente alla stessa famiglia della menta, sui gatti ha un effetto benefico. L’erba gatta migliora l’umore del felino e quindi potrebbe essere utile usarla sui suoi giochi. Questo semplice trucchetto potrebbe risvegliare il suo interesse.

Un nuovo amico

Se il nostro gatto si sente solo e non gioca con i giocattoli, un’ottima soluzione potrebbe essere procurargli un compagno con cui condividere la giornata.

Ecco cosa fare se il nostro gatto non gioca. Basta poco per far convivere 2 gatti in armonia ed entrambi potranno beneficiare della reciproca compagnia.

