Non c’è niente di peggio per un proprietario che perdere il proprio cane. Ci sono molte ragioni per cui il nostro amico a quattro zampe potrebbe smarrirsi. Magari è fuggito dal giardino, o si è perso durante una passeggiata, o è stato spaventato dai tuoni o da petardi ed è scappato.

Ma come fare per ritrovarlo il più in fretta possibile? Ovviamente è buona regola che il nostro cane abbia sempre una targhetta con il nostro numero di telefono. Ma se il cane non ce l’ha, ecco come possiamo avere più chance di trovarlo subito.

Telefoniamo a bar, ristoranti e negozi della zona

Se il nostro cane era molto spaventato o è scappato correndo, potrebbe non rispondere ai nostri richiami. Invece di chiamare il cane potremmo usare un’altra tecnica: telefonare a bar, ristoranti e negozi nella zona dove si è smarrito il cane, e chiedere se qualcuno lo ha visto. In questo modo ‘copriremo più terreno’ in meno tempo, invece di passare a chiedere di persona. Inoltre, potremo reclutare l’aiuto di amici e famigliari per minimizzare ancora di più i tempi.

Cosa fare se il nostro cane si perde per avere più chance di trovarlo subito

Un’altra buona regola se il cane si smarrisce è quello di non provare timidezza e chiedere senza indugio ai passanti se lo hanno visto da quelle parti. Molti occhi sono meglio di due, e per ritrovare Fido il prima possibile avremo probabilmente bisogno di aiuto.

Chiediamo alle persone che passano se hanno visto il nostro cane, e lasciamo loro il nostro numero di telefono. Avremo più probabilità di ritrovarlo.

Telefoniamo ai veterinari della zona

Ecco cosa fare se il nostro cane sparisce: telefonare subito ai veterinari della zona. È possibile che qualcuno abbia ritrovato il nostro Fido e l’abbia portato da un veterinario. Chiamiamo anche il Comune, per chiedere se gli operatori del canile di zona hanno ricevuto segnalazioni riguardo al nostro cane.

Il cane dovrebbe sempre avere collare e medaglietta

Quando ritroveremo Fido, assicuriamoci di munirlo subito di collare con medaglietta con il nostro numero di telefono, per evitare che si perda in futuro. In commercio esistono anche dei dispositivi GPS apposta per cani, che ci permettono tramite app di sapere sempre dove si trova il nostro amico a quattro zampe per la sua sicurezza.

