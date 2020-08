Avete appena adottato un cucciolo e vi sta facendo impazzire? Vediamo cosa fare se il cane si comporta male!

Innanzitutto, bisogna capire che cosa si intende per “comportarsi male”. Esistono numerosi comportamenti del cane che a prima vista potrebbero sembrare sintomo di maleducazione. Quanto in realtà potrebbero essere semplicemente una richiesta di aiuto o attenzioni.

Ma scendiamo più nel dettaglio.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cosa fare se il cane si comporta male: il cucciolo

Cominciamo col dire che se avete adottato un cucciolo, è normale che faccia il diavolo a quattro in casa. Se piange la notte perché vole stare con voi è perché è ancora piccolo. Quando si adotta un cucciolo, questo viene per la prima volta separato dalla madre. Si ritroverà quindi da solo in un ambiente che non conosce. E con delle bestie strane molto più grosse di lui. Cioè voi.

Per farlo smettere di piangere, è bene creare un ambiente confortevole. Fatelo ambientare i primi giorni. Se potete, tenetelo in casa. Dategli una bella cuccia comoda e dei giocattoli. Sarà il cane a scegliere poi la sua “coperta di Linus“.

I cuccioli fino a circa sei mesi non sono in grado di controllare il bisogno di andare in bagno. Se vi farà i bisognini in giro, non sgridatelo, non serve a niente. Sarebbe come sgridare un bambino perché l’ha fatta nel pannolino. Allontanatelo dalla zona che ha sporcato e pulite. Non fatevi vedere o penserà che sia normale che lui sporchi e voi puliate.

Insegnargli a fare i bisogni fuori è facile, ma significa prestargli molta attenzione. Normalmente un cucciolo ha bisogno di uscire più spesso di un cane adulto. Calcolate circa mezz’ora dopo il pasto e poi portatelo fuori. Anche dopo una sessione di gioco intensa potrebbe averne bisogno. Osservate bene il cane e cercate di comprendere i suoi segnali. Vi dirà lui quando è ora di uscire, con il suo linguaggio del corpo.

Il cane adulto

Per il cane adulto, è un’altra storia. Picchiarlo non serve assolutamente a nulla. Lo renderà solo più spaventato e un giorno potrebbe decidere di difendersi. La classica pacca sul fianco è concessa, ma solo se il cane risulta aggressivo nei confronti di qualcuno. Se lo vedete alzare i peli del collo come una cresta, se la coda è rigida e comincia a ringhiare sommessamente, quello è il segnale.

Ma cosa fare se il cane adulto si comporta male? Se il cane mostra antipatia per un membro della famiglia, potrebbe esserne geloso. Succede spesso quando la famiglia si allarga. Il cane potrebbe non essere d’accordo e mettersi a fare cose che non aveva mai fatto prima. Cercate di farlo socializzare, con attenzione, con il nuovo membro della famiglia. Se si tratta di un neonato, non lasciate mai il cane da solo con lui. In particolare se ha mostrato gelosia nei confronti del bambino/a. Una volta che comincerà a gattonare, vedrete che il cane si comporterà diversamente.

Se invece avete problemi a lasciare il cane in casa da solo, potrebbe avere qualche problema di ansia. Vi distrugge qualsiasi cosa nel momento stesso in cui lo lasciate solo? In questo caso, chiamate immediatamente un addestratore. I disturbi di ansia nel cane, se non gestiti accuratamente, possono diventare un vero problema.

Per il vostro benessere e quello del vostro compagno a quattro zampe, osservare il suo comportamento e correggere prontamente le criticità deve essere un imperativo!