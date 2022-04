Cosa fare se il cane perde troppo pelo per salvare il benessere di Fido e per non impazzire con le pulizie

Quelli che stiamo vivendo sono giorni decisamente faticosi per chi possiede un cane. La primavera e l’autunno sono stagioni di muta per i nostri amici a 4 zampe e non è raro trovarsi immersi in montagne di peli. Una situazione abbastanza normale se non abbiamo scelto di adottare una delle razze che perde meno peli in assoluto. In alcuni casi, però, la caduta del pelo potrebbe essere eccessiva e localizzata in alcune parti del corpo. Una condizione che va approfondita e monitorata con l’aiuto del veterinario. Quindi ecco cosa fare se il cane perde troppo pelo e qualche trucchetto di pulizia utile per risparmiare tempo prezioso.

Lavoriamo sull’alimentazione per ridurre la caduta del pelo

Così come ciò che mangiamo determina la lucentezza della nostra pelle, anche per i cani mangiare sano significa avere meno problemi di caduta del pelo. Per questo motivo dovremmo scegliere sempre del cibo di buona qualità. Il cane lo assimilerà meglio e avrà un manto più sano e resistente.

Un altro buon trucchetto è quello di mettere qualche cucchiaino di olio di semi di lino nel cibo. L’olio di semi di lino è ricco di omega 3, acidi che potrebbero migliorare la salute della pelle e ridurre la caduta eccessiva.

Attenzione anche all’acqua. In questi periodi, cambiamo la ciotola più volte al giorno. Riusciremo a evitare il rischio disidratazione che potrebbe causare una perdita del pelo anomala.

L’importanza della toelettatura

Durante il cambio di stagione spazzolare il cane e togliere il pelo morto è fondamentale. Non solo per la pulizia. Una toelettatura regolare ci aiuterà a redistribuire il sebo e a rafforzare la pelle dell’animale. E se non vogliamo impazzire per la pulizia, stendiamo un asciugamano vecchio per terra e spazzoliamo lì il cane.

Eviteremo che il pelo invada tutta la casa. Fondamentale anche scegliere la spazzola giusta per il tipo di pelo del nostro animale. In commercio ne esistono di vari tipi e conformazione. Se abbiamo qualche dubbio su qual è quella più adatta, facciamoci consigliare dal veterinario.

Possiamo provare con il lavaggio, anche se con le dovute attenzioni. Lavare il cane molto frequentemente potrebbe infatti indebolire la pelle. Anche in questo caso affidiamoci a uno specialista per capire con che frequenza lavare Fido.

Cosa fare se il cane perde troppo pelo per salvare il benessere di Fido e per non impazzire con le pulizie

Se anche con questi accorgimenti il cane continua a perdere troppo pelo abbiamo una sola strada. Quella di chiedere l’aiuto del veterinario. Le cause di una caduta eccessiva potrebbero essere molte e vanno dall’attacco di alcuni parassiti fino a uno stato di disagio dell’animale.

Nel primo caso il segnale potrebbe essere una perdita localizzata in alcune zone del corpo. Nel secondo un cambiamento repentino dell’umore, poca vitalità e scarsa voglia di uscire. Sono tutti problemi facilmente risolvibili ma non vanno assolutamente sottovalutati. Ne va della salute del nostro inseparabile compagno.

