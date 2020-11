Cosa fare se avanzano dei kiwi maturi per beneficiare delle loro proprietà salutari? Il kiwi è un frutto sano e delizioso, un concentrato di vitamine utili specialmente quando arriva il freddo.

Può capitare che, se si ha la fortuna di avere un albero o se si fanno grandi scorte, possano avanzare dei kiwi. Questi frutti continuano a maturare e potrebbero diventare fin troppo morbidi e dolci.

Date le proprietà del frutto e l’avversione agli sprechi, il Team di ProiezionidiBorsa ha pensato ad alcune soluzioni, buone e ottime per la salute.

Un estratto antiossidante, vitaminico e depurativo

Chi ha un estrattore può preparare in pochissimi minuti una bevanda dissetante, dal gusto ottimo, fresco e dolce al punto giusto.

È adatta in ogni momento della giornata: al mattino, dopo lo sport o come aperitivo analcolico. Fornisce idratazione, sali minerali e vitamine, soprattutto A, C, E, ideali per rafforzare il sistema immunitario.

Ecco cosa fare se avanzano dei kiwi maturi per beneficiare delle loro proprietà salutari: un succo ricco di antiossidanti con kiwi, finocchio e mela.

Lavare e affettare grossolanamente la frutta e il finocchio. Le proporzioni possono seguire il gusto personale. Consigliamo ad esempio due kiwi, mezzo finocchio e una mela. A piacere aggiungere anche del succo di limone, un paio di spicchi.

Mettere la frutta nell’estrattore o nella centrifuga e azionare.

Il succo è da bere appena fatto in modo da beneficiare di tutti i micronutrienti, che altrimenti possono disperdersi.

I kiwi in cucina

Cosa fare se avanzano dei kiwi maturi per beneficiare delle loro proprietà salutari? Prepararci deliziose e originali ricette.

Infatti, quando si ha una buona scorta di kiwi, un’altra buona idea è impiegarli in cucina.

Gli chef consigliano gli abbinamenti con i crostacei, gamberi e gamberoni, come antipasto, secondo o all’interno di un buon risotto. In questo caso i kiwi a pezzetti si devono aggiungere a metà cottura o verso la fine.

Oppure si possono usare per preparare un’insalata diversa dal solito, abbinandoli a lattughino, rucola, valerianella o misticanza. Arricchire l’insalata con chicchi di melagrana, avocado e frutta secca sminuzzata, a scelta tra mandorle, noci, pinoli o nocciole.

Niente sprechi, tutta salute.