Può accadere, nel periodo che va da luglio a settembre, di trovare un serpente nel proprio giardino, qualora se ne possegga uno. Come comportarsi e quali sono i consigli da seguire per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli? Può andare incontro a queste situazioni chi ha una casa situata in un posto in cui ci sono poche abitazioni e molto verde. C’è da dire che in genere, i serpenti che circolano nel nostro territorio, sono per lo più innocui e scappano appena avvistano qualcuno. In Italia, gli esemplari più comuni sono le bisce e gli orbettini e tendono a nascondersi tra le cataste di legno e le pietre.

Cosa fare quando si vede un serpente in giardino

Se si vede un serpente in giardino, la prima cosa da fare è mantenere la calma. Non farsi prendere dal panico e capire se possa essere velenoso.

Le caratteristiche che un serpente velenoso non è possibile riscontrare in un serpente velenoso sono le seguenti:

le pupille rotonde;

la coda non è sottile;

quando riposa col corpo arrotolato non ha mai la testa alzata;

si sposta nel terreno facendo rumore;

in genere ha grandi dimensioni, può essere lungo anche un paio di metri.

Cosa fare se vedo un serpente un serpente ritenuto velenoso in giardino

Indipendentemente dalla sua razza, il serpente, come tutti gli animali, non va ucciso, anche se può terrorizzare. La legge 88 del 2018 vieta la cattura, la detenzione e l’uccisione di tutti i serpenti velenosi che vagano sul territorio. La prima cosa da fare, è quella di non scappare, perché si attirerebbe l’attenzione dell’animale. Se si pensa che l’animale possa essere velenoso, allontanarsi con calma, non perderlo di vista e telefonare ai carabinieri forestali, la guardia forestale oppure la polizia. Invece, se si ritiene che il serpente non sia velenoso, non occorre fare nulla, basterà semplicemente allontanarsi, troverà da sé la via di uscita.