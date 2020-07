La pressione arteriosa si definisce bassa quando a riposo scende sotto 90/60 mmHg. Chiamata anche ipotensione, è un fenomeno piuttosto diffuso. Essa può causare diversi fastidi soprattutto nella stagione estiva. Anche se non viene considerata una condizione preoccupante e pericolosa per il cuore. Continua a leggere per vedere quali sono i sintomi e le cause, e soprattutto cosa fare quando si ha la pressione bassa.

Le cause e i sintomi

I sintomi della pressione bassa possono essere: stanchezza generalizzata, capogiri, confusione, irritabilità e aumento della sudorazione. Le cause, invece, sono molteplici e da esse dipendono i rimedi. La predisposizione genetica, attività fisica e disidratazione sono tra le possibili cause che possono provocare l’ipotensione. Anche la gravidanza oppure l’assunzione di alcuni tipi di farmaci sono probabili cause. Inoltre, ricordiamo che è fondamentale l’ambiente. Infatti, luoghi molto caldi possono causare un momentaneo abbassamento della pressione sanguigna.

Come intervenire per alzare i valori della pressione arteriosa

Continuiamo parlando di cosa fare. Il consulto del medico dovrebbe essere sempre richiesto per effettuare una diagnosi corretta. Tuttavia, vi ricordiamo che tra i trattamenti da intraprendere, oltre a quello farmacologico, abbiamo anche quello naturale. L’alimentazione e la dieta adottata possono svolgere un ruolo importante. Perciò chi soffre di pressione bassa dovrebbe evitare di consumare bevande alcoliche, pasti abbondanti e acqua mineralizzata. Per chi soffre di pressione bassa vi consigliamo di tenere sempre con voi dei bastoncini di liquirizia. La liquirizia può favorire l’aumento della pressione sanguigna grazie alla presenza della glicirizziana. Se preferite le bevande, allora la caffeina e il ginseng è quello che fa per voi. Attenzione, bisogna assumere piccole dosi, altrimenti potreste creare l’effetto opposto. Anche perchè spesso ad essere pericoloso non è solo la pressione bassa, ma lo sbalzo tra una pressione bassa ed una alta. Infine, vi ricordiamo che mantenere un buon grado di idratazione è un ottimo rimedio contro l’ipotensione.