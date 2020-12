Gli agenti atmosferici agiscono sulle parti sensibili del nostro corpo. Vediamo cosa fare quando notiamo delle labbra non più belle come una volta. Le labbra meritano cure ed attenzioni 365 giorni all’anno. I problemi possono essere risolti con rimedi naturali, prima di ricorrere a particolari interventi sotto la stretta osservazione di medici. Perciò, con questa guida, gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono dare dei suggerimenti per risolvere piccoli problemi quotidiani come le labbra screpolate.

Tre rimedi contro le labbra screpolate

Un primo rimedio è ricorrere al miele. Le labbra screpolate vanno combattute spalmando un leggero strato di miele. Quest’ultimo assicura protezione alle labbra, lenisce gli arrossamenti e aiuta il processo di cicatrizzazione delle piccole piaghe.

Un altro metodo è sciogliere a bagnomaria la cera d’api con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Amalgamare il composto e lasciare raffreddare in un piccolo recipiente. Conservare il panetto in frigorifero e all’occorrenza tagliare una fetta sottile e passare sulle labbra come un classico burrocacao.

Usare olio di germe di grano e olio essenziale di incenso

Infine, sfogliando il libro dei consigli della nonna, abbiamo letto che olio di germe di grano e olio essenziale di incenso aiutano a combattere le labbra screpolate. Diluire 2 gocce di olio essenziale di incenso in un cucchiaino di olio di germe di grano. Stendere sulle labbra e massaggiare dolcemente. Con il trascorrere dei giorni, le labbra acquisiscono di nuovo lo splendore di una volta.

Un altro processo al naturale

Le labbra hanno bisogno di essere esfoliate per rimanere lisce, belle e in salute. Ecco cosa fare quando notiamo delle labbra non più belle come una volta. Perciò per avere labbra a prova di bacio, indichiamo 3 ricette di scrub efficaci da preparare comodamente tra le mura domestiche. Il primo scrub va fatto mescolando un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e un cucchiaino di zucchero. Applicare sulle labbra e massaggiare molto delicatamente. Risciacquare e tamponare con un asciugamano.

Un’altra soluzione semplice è data dalla creazione di un composto mescolando un cucchiaino di miele e un cucchiaino di zucchero di canna. Applicare sulle labbra e massaggiare per qualche minuto. Risciacquare con acqua tiepida e tamponare con un panno.

Cosa fare quando notiamo delle labbra non più belle come una volta

Infine l’abbinamento di caffè in polvere ed olio d’oliva. I due alimenti vanno mescolati in questo modo: un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e mezzo cucchiaino di caffè in polvere. Lasciare riposare per cinque minuti e applicare sulle labbra. Fondamentale massaggiare in modo delicato le labbra e successivamente sciacquare con acqua tiepida. Perciò non bisogna perdersi di coraggio.