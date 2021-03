Il meteo per questa metà di marzo prevede un colpo di coda dell’inverno che porterà ancora neve sulla Penisola. Sebbene gli impianti di risalita e le piste siano rimasti chiusi causa Covid, ci sono molte alternative divertenti allo sci da fare quando nevica.

Le Ciaspolate

Le racchette da neve sono un’ottima idea per fare delle belle passeggiate sulla neve, bruciando anche parecchie calorie. Non sono necessarie pendenze o particolari doti tecniche e sportive.

Molte aziende di promozione turistica hanno studiato dei tracciati per ciaspole con percorsi suddivisi per difficoltà e lunghezza. Il prezzo per un paio di ciaspole si aggira attorno ai 100 euro ma si possono tranquillamente noleggiare ad un prezzo esiguo di 5 euro al giorno. Da aggiungere un paio di bastoncini da trekking indispensabili per una ciaspolata nella neve.

In bici sulla neve

Vi parleremo, ora, di uno sport che sta prendendo sempre più piede fra gli appassionati della montagna e delle due ruote. La fat bike è una speciale Mountain Bike con le ruote ancor più spesse e battistrada più in rilievo per poter pedalare sulla neve. In Italia ci sono molti percorsi predisposti per fat bike in molte località fra cui la Val Formazza, Selva di Val Gardena, Livigno, l’Altopiano Cimbro, il Gran Sasso o il Monte Amiata.

Le gare divertenti per i bambini

Fra le cose da fare quando nevica, se avete dei bambini in famiglia, vi sono delle competizioni molto simpatiche da proporre ai piccoli di casa.

La gara degli “angeli nella neve” è una sfida a chi riesce a realizzare la sagoma di un angelo più precisa possibile.

Per creare l’angelo, basta sdraiarsi di schiena nella neve e aprire e chiudere gambe e braccia. Vince chi ha realizzato l’angelo più bello e definito.

Altra gara divertente è quella dei pupazzi di neve: alla sfida si potrà dare anche un tema come per esempio “la signora Frosty”. Vince chi compone la migliore signora pupazzo di neve.

Abbiamo visto, dunque, cosa fare quando nevica se non si può sciare.