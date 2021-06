Molti proprietari di abitazioni con annesso giardino, con il tempo sentono il bisogno di trasformare il proprio spazio all’aperto. Purtroppo soprattutto chi ha piantato tantissimi anni fa determinate piante si ritrova con un bel problema. Ora con i nostri Esperti vogliamo capire cosa fare quando l’albero diventa un intralcio insormontabile nel nostro giardino.

Logicamente la scelta di tagliare un albero che potrebbe essere definito storico magari anche perché legato anche a dei ricordi, non viene presa a cuor leggero. Però se ci troviamo di fronte ad un restyling dell’ambiente all’aperto non abbiamo altre soluzioni.

Molti vogliono rendere lo spazio esterno della propria casa più confortevole semmai costruendo una piscina oppure una semplice zona relax. Per eliminare l’albero bisogna conoscere il giusto metodo, agendo secondo la normativa vigente.

Come capire se l’albero deve essere tagliato

Prima di addentrarci nel discorso della trasformazione dell’ambiente esterno, vogliamo spiegare che il taglio di un albero è dovuto anche a motivi di sicurezza. Infatti, se l’albero è grande ed è esposto a forti venti, l’incolumità è molto a rischio.

Il crollo dell’albero potrebbe danneggiare edifici, automobili e persone. Inoltre alberi di alto fusto hanno parallelamente grosse radici e potrebbero causare danni alla pavimentazione oppure alle tubature.

Quanto costa l’abbattimento

Ora, a prescindere se l’albero debba essere tagliato per motivi di sicurezza oppure perché colpito da una malattia, scopriamo quanto costa abbatterlo.

Per quantificare il costo dell’abbattimento di un albero, i nostri Esperti hanno sentito vari cultori del settore. In linea generale per tagliare piccoli arbusti ci vogliono circa 200 euro mentre per alberi più grandi dai 400 fino ai 1.000 euro in base a quante persone e mezzi ci vogliono.

Infatti soprattutto per lavori di abbattimento di alberi ad alto fusto c’è la necessità di noleggiare una piattaforma autocarrata che costa fino a 200 euro al giorno.

Logicamente per effettuare tagli di questo genere bisogna affidarsi a persone con esperienza in giardinaggio e abbattimento di alberi.

Cosa fare quando l’albero diventa un intralcio insormontabile nel nostro giardino

Dunque quando in mente c’è l’idea di trasformare il proprio giardino con la presenza di alberi che ostacolano il nostro restyling, non resta che contattare un esperto in materia. In questo modo potremo avere la migliore soluzione.