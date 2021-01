Almeno una volta nella vita si sarà sperimentata la terribile sensazione di soffocamento e di panico quando bevendo è andato qualcosa di traverso. Ci si è presi da forti attacchi di tosse, in quanto l’organismo tenta di espellere il liquido andato nelle vie respiratorie. La cosa diventa più problematica quando questa situazione può capitare ai bambini o alle persone anziane che, essendo più deboli, possono non riuscire a gestire al meglio questo inconveniente. In questo articolo, spieghiamo cosa fare quando l’acqua e i liquidi che si bevono vanno di traverso.

Perché l’acqua va di traverso

L’acqua va di traverso quando il procedimento di deglutizione non avviene nel modo corretto. È un episodio che può capitare a tutti, ma se accade di frequente, allora bisogna capirne le cause.

Cosa fare quando l’acqua e i liquidi che si bevono vanno di traverso

Per evitare di incorrere in questo problema bisogna bere in tranquillità. Nel momento in cui si beve un bicchiere di acqua, occorre prestare attenzione a ciò che si sta facendo. Inoltre, è preferibile farlo a piccoli sorsi.

Quando le cause sono psicologiche

Molto spesso, subentra anche un fattore psicologico. Alcuni temono a tal punto di poter soffocare da rendere difficoltoso il processo di bere. Pertanto, e finiscono per farsi andare frequentemente l’acqua di traverso.

Quando le cause sono patologiche

Quando capita di non riuscire assolutamente a bere perché puntualmente il liquido va di traverso, occorre intervenire, perché le cause potrebbero essere neurologiche. In questi casi è bene rivolgersi ad un medico specialista, in modo che possa capirne i sintomi.

I liquidi si espellono molto più facilmente rispetto ad un boccone di cibo ed è poco probabile che questo possano bloccare la trachea e quindi causare soffocamento. Nel caso in cui ciò dovesse capitare, bisogna chiamare subito i soccorsi, oppure eseguire la manovra di Heimlich.