La donna alla soglia di una certa età ha l’incubo menopausa, lo stesso dicasi per gli uomini con l’andropausa. Con questo articolo vogliamo dare dei suggerimenti utili per cosa fare quando la fase tanto temuta ma naturale del ciclo di vita si avvicina inesorabilmente. Seguendo delle buone abitudini e facendo screening accurati questa fase di vita può essere superata e vissuta con meno disagio. I consigli sono identici sia per le donne che per gli uomini: mangiare sano, non fumare, fare sport e sottoporsi a controlli.

I campanelli d’allarme

Le donne sentono sulla propria pelle e nell’animo che qualcosa cambia: notti insonni, pelle spenta, umore ballerino, vuoti di memoria, calo del desiderio. Purtroppo le donne avvertono i primi campanelli d’allarme e vorrebbero affrontare con maggiore coraggio questa fase delicata della vita. Purtroppo il 59% delle donne tra i 40 e 70 anni si sente peggio di prima ed è più triste.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La menopausa è qualcosa di naturale

Gli Esperti di benessere della nostra testata giornalistica suggeriscono di accettare i cambiamenti fisici e psichici come qualcosa di naturale. Perciò la vera arma per invecchiare bene e in salute è adottare stili di vita sani. Purtroppo le persone over 40 non sempre hanno uno stile di vita consono a come dovrebbero.

Le abitudini scorrette più ricorrenti sono il fumo, bere alcol tutti i giorni, non fare sport e non sottoporsi al pap test per le donne, e all’esame della prostata per gli uomini. Pratiche di vita errate che costano molte vite ogni anno.

La prevenzione prima di tutto

Dunque le donne come gli uomini per affrontare al meglio questo cambiamento biologico devono necessariamente recepire la cultura della prevenzione. Perciò la cosa migliore da fare è avere un approccio più sereno per superare al meglio questa fase di vita.

Ad inizio articolo abbiamo parlato anche del problema degli uomini con l’andropausa. Di solito questi cambiamenti fisici subentrano intorno ai 50 anni con l’abbassamento del testosterone e la disfunzione erettile.

Cosa fare quando la fase tanto temuta ma naturale del ciclo di vita si avvicina inesorabilmente

Inutile ricorrere alle pillole dell’amore ma una volta consultato uno specialista e svolti determinati esami, il problema può essere superato con la cura giusta. Sia per gli uomini che per le donne non esiste la bacchetta magica ma seguire delle regole: mangiare sano, non fumare, fare sport e sottoporsi a controlli.