Nella settimana d’inizio dei saldi 2021, sono tanti i lettori che hanno acquistato online capi d’abbigliamento o altri prodotti in commercio. Non tutti magari sono soddisfatti e intendono restituire il prodotto per ottenere il rimborso del prezzo pagato. Ma cosa fare quando il corriere non ritira il pacco del reso degli acquisti online?

Diritto di reso del prodotto

Quello di rendere il prodotto nei tempi contrattuali e ottenere il rimborso del prezzo pagato, è un diritto dell’acquirente. Ogni venditore fornisce informazioni circa le procedure di reso nella sezione informativa del proprio sito di E-commerce. Non sempre si tratta di procedure gratuite e le spese della spedizione del reso al commerciante possono gravare sull’acquirente.

Altre volte, queste sono gratuite o semplicemente rimborsate dal venditore. Per esercitare il reso, l’acquirente deve rispettare alcune tempistiche che, normalmente, si aggirano intorno alle due settimane o a un mese. Rispettando le informazioni fornite sul sito del venditore, è giunto il momento di chiedere l’arrivo del corriere per la spedizione del pacco.

E se il corriere non arriva?

Cosa fare quando il corriere non ritira il pacco del reso degli acquisti online? Se, ad esempio, il tempo contrattuale entro cui esercitare il reso è di 15 giorni e il corriere non arriva in tempo a ritirare? Il consiglio è sempre quello di leggere attentamente le condizioni contrattuali di vendita che differiscono da venditore a venditore.

Ma, in linea di massima, è possibile fare reclamo al vettore della spedizione. Il corriere incaricato della spedizione avrà un certo lasso di tempo entro il quale fornire la risposta. Anche queste tempistiche variano da corriere a corriere ed è possibile conoscerne l’entità nella sezione informativa del sito.

E se il corriere non risponde?

Se, entro le tempistiche descritte sul sito, la società di spedizione non risponde al reclamo, è possibile rivolgersi a un’associazione di consumatori per ottenere tutela. Queste nascono per assistere i consumatori, anche durante gli acquisti online e sapranno indicare la giusta soluzione per evitare di perdere il diritto di recesso.