Cosa fare per ottenere i panini cinesi al vapore perfetti

La cucina giapponese ormai è amata da molte persone. C’è addirittura chi preferisce il sushi alla pizza. Sono gusti, non bisogna rimanerne sorpresi. Anche perché, bisogna ammettere, che la cucina orientale presenta molte pietanze particolari. Oggi andremo a cucinare i panini cinesi. È un pane fatto al vapore. È particolare il procedimento, ecco perché bisogna stare molto attenti ai passaggi da fare. Possiamo dire essere un piatto molto buono da preparare.

Ingredienti

Per preparare circa 6 panini ci serviranno:

200 g di farina;

120 ml di acqua;

2 g di lievito di birra, preferibilmente secco;

1 cucchiaio piccolo di olio di semi;

un pizzico di sale e uno di zucchero.

Cosa fare per ottenere i panini cinesi e come condirli

Il primo procedimento da fare è quello di sciogliere il lievito e zucchero nell’acqua che dovrà essere tiepida. A questo punto aggiungiamo la farina, setacciata, e iniziamo a lavorare l’impasto. Uniamo adesso il sale e anche l’olio.

Dobbiamo continuare a impastare fino a quando non otteniamo un panetto liscio e omogeneo. Dovrà essere molto elastico. Se vogliamo accelerare i tempi, possiamo usare anche le fruste elettriche o in alternativa il bimby. Conserviamo l’impasto in una ciotola ricoperta da pellicola e facciamo riposare fin quando non lievita. Il tempo necessario è di circa 40 minuti.

Come cuocere i panini al vapore

Trasferiamo l’impasto sul piano di cucina, leggermente infarinato, e iniziamo a lavorarlo. Lo appiattiamo con le dita e formiamo una sorta di filoncino. Da qui andiamo a prendere piccole parti.

Ogni panetto dovrà essere circa di 30-40 g. Ogni pezzo dovrà essere adagiato su un pezzo di carta da forno. Una volta che abbiamo fatto questo procedimento per tutta la pasta rimasta, possiamo passare alla cottura. Ci servirà una vaporiera. Mettiamo dell’acqua a bollire dentro la vaporiera e bisognerà adagiare i panini dentro la pentola.

Alcuni consigli da seguire

Una volta che abbiamo messo i panini dentro la vaporiera, dobbiamo chiudere il coperchio. Bisogna cuocerli per circa 10 minuti. Il consiglio molto utile da seguire in questi casi è quello di spegnere il fuoco, una volta terminata la cottura, e lasciare i panini a riposare per un po’. Facendo questo passaggio eviteremo che il panino si vada a crepare e rimarrà liscio.

Questo è un consiglio utile e pratico su cosa fare per ottenere i panini cinesi proprio come i cartoni animati. Fatto tutto questo allora possiamo servirlo, ancora più bello se abbiamo la tipica vaporiera giapponese.

Questi panini li possiamo abbinare davvero a tante pietanze. Alcuni lo utilizzano anche a colazione, in abbinamento con diverse marmellate. Si può consumare anche a pranzo o cena. Soprattutto insieme alle zuppe o alle verdure calde. È ideale per una cena diversa dal solito.