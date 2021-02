Il cane è sicuramente il re della casa. È normale lasciargli fare ciò che vuole, soprattutto se è un cucciolo e ha bisogno di cure e attenzioni costanti. Però è bene fin da subito stabilire regole precise per tutelare l’igiene del cane e della casa. La convivenza e l’atmosfera in casa gioverà a tutti quanti, compreso al nostro amico a quattro zampe! Oggi, ProiezionidiBorsa svelerà i trucchi e dirà cosa fare per non far salire il cane sul divano.

Ovviamente è bene capire se il nostro cane non si comporta in maniera sbagliata per stress o paura. È necessario rivolgersi sempre al proprio veterinario per qualsiasi dubbio o chiarimento. Se il cane sta bene e va solo educato, possiamo procedere.

Prima di tutto, tutti i membri della famiglia devono essere al corrente del fatto che il cane non può salire sul divano. Se infatti gli vengono fornite indicazioni contraddittorie questo non farà altro che generare confusione e provocare comportamenti sbagliati. Se il cane riceverà la stessa informazione da parte di tutta la famiglia fin da cucciolo, non avrà problemi a stare nella sua cuccia invece che sul divano.

Una volta messo d’accordo tutta la famiglia, ci sono trucchetti di diversa natura per raggiungere lo scopo.

Lasciare il divano occupato

Quando non siamo in casa e il cane sta ancora imparando, è bene lasciare sul divano degli ostacoli. Bastano infatti cuscini o soprammobili, e il cane piuttosto che stare scomodo deciderà di riposarsi dentro la sua cuccia invece che sul divano.

Usare profumi sgraditi al cane

I cani non sopportano odori troppo intensi. Un altro consiglio per non far salire il cane sul divano è quello di vaporizzare sulla superficie degli oli essenziali sgraditi al cane. I migliori repellenti naturali sono gli oli essenziale di limone, di arancia e di mandarino. Ma anche il comune aceto di vino bianco. Ovviamente da utilizzare solo se l’odore non dispiace agli altri membri della casa.

Creare l’ambiente ideale

Molto spesso il cane decide di salire sul divano perchè non è soddisfatto della propria cuccia o non sa dove riposarsi e trascorrere le sue giornate. I cani adorano le ceste: riempitela di vecchie coperte e mettete un bel cuscino morbido a lato. Il cane non avrà bisogno di salire sul divano, sarà troppo soddisfatto della sua cuccia per avere la tentazione di farlo.

Ecco cosa fare per non far salire il cane sul divano e rispettare le esigenze di tutti!