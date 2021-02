Il nostro armadio è la cassaforte dei vestiti che più amiamo. All’interno teniamo i nostri amati maglioni, pantaloni, camice, vestiti estivi, costumi da mare, abbigliamento intimo e tutto ciò che ci serve per sentirci alla moda. Spesso pensiamo a come ordinarlo e a come organizzarlo per ottenere più spazio.

Oltre a questo ci sarà capitato anche di chiederci perchè i nostri vestiti nell’armadio puzzino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Con questo articolo oltre a svelare il motivo della puzza sui nostri vestiti, daremo degli utili consigli per evitare questo sgadevole fenomeno.

C’è da dire che la puzza di chiuso nell’armadio può derivare dal fatto che essendo un luogo chiuso, non venga arieggiato abbastanza frequentemente. Ciò comporta che la puzza invada il nostro armadio, i nostri cassetti, fino ad impregnare i nostri vestiti puliti.

Di seguito forniremo dei consigli pratici per combattere la puzza di chiuso nell’armadio e scopriremo cosa fare per non far puzzare i vestiti nell’armadio.

Pulire l’armadio

La prima cosa da inserire nella nostra lista di cose da fare è quello di pulire l’armadio.

Sembra scontato, ma non lo è affatto. Grazie a questo piccolo accorgimento ci sarà possibile mantenere l’armadio privo di cattivi odori. La pulizia regolare aiuta a prevenire la proliferazione di batteri e ad eliminare la polvere accumulata.

Un metodo naturale che possiamo considerare è quello di utilizzare acqua calda e mezza tazza di aceto. Possiamo anche aggiungere degli oli essenziali.

Con un panno puliamo le ante esterne e dopodiché possiamo procedere con la pulizia dell’interno.

Profumare il nostro guardaroba

A proposito di profumare l’armadio, possiamo prendere in considerazione l’idea di creare dei sacchetti fai da te. Se riusciamo possiamo prendere dei sacchetti in iuta e all’interno inserire fiori, spezie, bucce di agrumi essiccate. In alternativa possiamo invece ricorrere a pezzi di stoffa o batuffoli di ovatta con alcune gocce di oli essenziali.

La gran varietà di oli essenziali in commercio ci permette di scegliere quello che è più di nostro gradimento.

Fatto questo prendiamo i nostri accessori profumati e poniamoli direttamente all’interno del nostro armadio.

Se invece ciò che ci interessa è eliminare solo il cattivo odore, possiamo ricorrere ad un ingrediente che troviamo in casa: il bicarbonato di sodio. Esso ha una duplice funzione: trattiene i cattivi odori e assorbe l’umidità. Ricordiamo di non riporre mai nell’armadio i vestiti bagnati o umidi. Assicuriamoci sempre che questi siano asciutti così da evitare di creare il fastidioso odore di muffa.

Grazie a questi piccoli accorgimenti sapremo cosa fare per non far puzzare i vestiti nell’armadio.