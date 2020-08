Cosa fare per guadagnare soldi con il titolo Poste Italiane?

Molti potrebbero pensare che, visto il rendimento del dividendo superiore al 5%, basta comprare e aspettare per raccogliere i frutti dell’investimento fatto. In realtà, dopo un salita quasi interrotta seguita alla quotazioni in Borsa nel 2016, il titolo sta perdendo forza relativa.

Per capirci, considerando anche il dividendo distribuito, negli ultimi anni il rendimento delle azioni Poste Italiane è stato del 16% circa. Nell’ultimo anno, però, la performance, anche considerando il dividendo distribuito, è stata negativa per il 12,3%.

Tutto questo, però, non è servito a scoraggiare gli analisti la cui raccomandazione media è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30%.

In conclusione: Cosa fare per guadagnare soldi con il titolo Poste Italiane? Seguire le indicazioni degli analisti oppure affidarsi all’analisi grafica e previsionale?

Siamo andati ad analizzare i livelli chiave sui tre time frame principali per individuare i punti di svolta nel breve, medio e lungo periodo.

Time frame giornaliero

Poste Italiane (MIL:PST) ha chiuso la seduta del 3 agosto a quota 7,896€ in rialzo dello 1,86% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso per il breve termine è ribassista anche se il rimbalzo dell’ultima seduta ha dato una bella mano ai rialzisti. Le quotazioni, infatti, si sono avvicinate all’importante resistenza in area 8€ rotta la quale la tendenza virerebbe al rialzo. Da notare che ci sono le condizioni per la formazione di un doppio minimo in area 7,6€ dalle potenziali interessanti conseguenze rialziste.

Qualora, invece, si dovesse procedere al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

È da inizio luglio che le quotazioni stanno cercando di chiudere una settimana sopra l’importantissima resistenza in area 7,9399€ (I° obiettivo di prezzo). Per cui la tendenza rialzista in corso potrebbe subire una battuta di arresto con conseguente ritracciamento fino in area 7,2361€. Chiusure settimanali sotto questo livello, invece, farebbero virare al ribasso la tendenza in corso.

Al rialzo la proiezione in corso punta, alla rottura di area 7,9399€ al II° obiettivo di prezzo in area 9,7755€. La massima estensione, invece, si trova in area 11,6111€.

Time frame mensile

Sul mensile, dopo il panico di marzo, le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 6,7232€-9,126€. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrà dare indicazioni sulla tendenza di lungo periodo.

Conclusione

Questo momento non è proprio l’ideale per acquistare azioni Poste Italiane. La tendenza in corso, infatti, è ribassista su tutti i time frame. Si potrebbe entrare in acquisto o sui supporti indicati o alla rottura delle resistenze.

Nota importante: scegliere il time frame sul quale si vuole operare e monitorare solo i livelli ad esso relativi.

