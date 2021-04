Cosa fare per acquistare azioni a basso rischio e dal potenziale molto importante?

Bisogna trovare azioni impostate al rialzo con prezzi obiettivi che possano permettere una performance almeno del 50% e che si trovino vicine a supporti importanti da utilizzare come stop nel caso in cui dovessero essere rotti al ribasso.

Coima Res risponde a tutte queste caratteristiche. Prima di occuparci dei supporti e degli obiettivi, però, andiamo a valutare i fondamentali dell’azienda.

Se si considerano i multipli degli utili il titolo è sottovalutato rispetto ai suoi competitors. Così come i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa di Milano. L’attività dell’azienda, quindi, è particolarmente redditizia. Questo aspetto si traduce anche in un interessante dividendo il cui rendimento atteso è di circa il 5%.

C’è, poi, un altro aspetto che non bisogna sottovalutare nel caso di Coima Res. Come già scritto in un report in cui analizzavamo Gabetti, il mercato immobiliare italiano è in ripresa e questo dovrebbe favorire le società del settore.

Cosa fare per acquistare azioni a basso rischio e dal potenziale molto importante: la risposta all’analisi grafica

Coima Res (MIL:CRES) ha chiuso la seduta del 31 marzo a 6,48 euro in ribasso dello 0,92% rispetto alla seduta precedente.

I livelli individuati dall’analisi grafica sono praticamente identici sia sul settimanale che sul mensile, per questo motivo ci concentreremo sul time frame che ha una risposta più veloce, quello settimanale.

Come notiamo, sul time frame settimanale le quotazioni sono attaccate al supporto in area 6,34 (I obiettivo di prezzo). Una chiusura di settimana che sia inferiore a questo livello potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso. Comprare, quindi, il titolo ai livelli attuali con obiettivo in area 10.36 euro (potenziale rialzo del 60% circa) comporterebbe un rischio inferiore al 3% a fronte di un possibile guadagno 20 volte superiore.

Acquistare subito il titolo, quindi, potrebbe essere un’ottima occasione di investimento, purché si faccia scattare lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 6,34 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile