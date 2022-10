Cosa fare nel weekend a Milano anche gratis immersi tra cultura e arte

Il mese di ottobre è perfetto per concedersi qualche gita in giro per l’Italia o in Europa. Durante i fine settimana, infatti, ci si potrà ritagliare uno o due giorni alla scoperta di città d’arte o all’insegna del divertimento. Tra le città italiane che hanno più da offrire, Milano è sicuramente il pole position. Una città che non è solo Duomo e Navigli ma anche tanto altro.

Proprio in questi giorni di ottobre sono in corso mostre molto interessanti in pieno centro, a Palazzo Reale. Perfette per una giornata diversa dal solito se si vive a Milano o nelle vicinanze o per un weekend fuori porta. Oggi si andrà alla scoperta di due mostre molto interessanti e, soprattutto, del Cimitero Monumentale. Proprio come Parigi con il suo Père-Lachaisei, infatti, anche Milano si offre a una visita particolare e, soprattutto, diversa dal solito.

Cosa fare nel weekend a Milano anche gratis tra mostre e un museo a cielo aperto

Come si scriveva in precedenza, le mostre che si possono visitare a Palazzo Reale durante questi giorni di ottobre sono due. Da un lato troviamo una retrospettiva dedicata a Max Ernst e dall’altra Relationships di Richard Avedon.

La mostra dedicata ad Ernst, aperta il 4 ottobre, sarà visitabile fino al 26 febbraio 2023. Il visitatore potrà ammirare circa 400 opere tra dipinti, sculture ma anche fotografie e libri. Il percorso si snoderà attraverso i quattro maggiori periodi creativi dell’artista e si potranno ammirare anche alcune delle sue opere più famose.

La seconda mostra, invece, dedicata al grande fotografo Richard Avedon sarà disponibile fino al 29 gennaio 2023. L’intento è quello di ripercorrere più di mezzo secolo di carriera del fotografo attraverso un centinaio di fotografie. Ritratti di celebrità, modelle, personaggi storici trasformati in veri e propri protagonisti.

Cimitero Monumentale

In una giornata a Milano, oltre a visitare le due mostre citate precedentemente, si potrà visitare gratuitamente l’immenso Cimitero Monumentale. Si raggiunge comodamente con la metropolitana o a piedi dal momento che si trova a pochi passi dal centro. Un museo a cielo aperto che darà la possibilità di ammirare diverse tipologie di arte funeraria, dal periodo romantico al Liberty passando per la modernità. Sono qui sepolti, infatti, Manzoni, Quasimodo ma anche Alda Merini. Molto interessante anche il tempio crematorio.

Per quanto riguarda la visita si potrà optare per una passeggiata in solitaria o guidata. La durata delle visite guidate, solitamente, è di circa un’ora e mezza e è conveniente prenotare in anticipo. Ecco, quindi, cosa fare in un weekend a Milano anche gratis per ammirare qualcosa di diverso dal solito.

Lettura consigliata

Questa città italiana di cui tutti stanno parlando ci sorprenderà con 2 luoghi da vedere assolutamente sia in coppia che con i bambini