Cosa fare nei prossimi giorni per guadagnare soldi con il Ftse Mib Future?

Sicuramente armarsi di tanta pazienza e di tanta prudenza. Ancora una volta, infatti, dopo una partenza sprint la settimana ha chiuso debole lasciando gli investitori nell’incertezza più assoluta.

Andiamo, quindi, a individuare i livelli chiave da monitorare per le prossime sedute. Nel medio/lungo termine, infatti, lo scenario è abbastanza ben definito.

Cosa fare nei prossimi giorni per guadagnare soldi con il Ftse Mib Future: le indicazioni dell’analisi grafica sul time frame giornaliero

Il Ftse Mib Future (quotazioni) ha chiuso la seduta del 14 agosto a quota 20.013 in ribasso dell’1,16% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista ed è diretta verso ill I° obiettivo di prezzo in area 21.270. Tuttavia, l’ostacolo in area 20.365 sta frenando l’ascesa e se non immediatamente rotto al rialzo potrebbe spingere le quotazioni verso area 19,805/19.630. La rottura di questi livelli in chiusura di seduta farebbe scattare la proiezione ribassista con I° obiettivo di prezzo in area 18.245. Gli obiettivi a seguire sono quelli indicati in figura.

Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli individuati sui time frame settimanale e mensile di cui ci occuperemo nella prossima sezione.

Scenari per il medio/lungo periodo

Se sul settimanale è stata confermata in chiusura di settimana la rottura al rialzo dell’ìmportantissimo livello in area 19.375 recuperando il break ribassista di due settimane fa.

Cosa potrebbe succedere, quindi, settimana prossima? Viste le ultime sedute, si potrebbe scendere fino in area 19.600 e poi ripartire al rialzo. Bisogna, però, fare molta attenzione.

Sul mensile, invece, si stanno creando le condizioni per la conferma della rottura al rialzo della resistenza in area 19.015. Solo in questo modo si avrebbe un’inversione rialzista di lungo periodo.

Per settimana prossima, quindi, monitorare che alla chiusura di venerdì venga mantenuto il supporto in area 19.375. Solo in questo caso si possono immaginare nuovi rialzi sul Ftse Mib Future.

