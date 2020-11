In caso di mal di schiena da colpo della strega è bene capire quali zone colpisce e quale sia stato il fattore scatenante prima di iniziare a capire cosa fare.

Il colpo della strega è una forte lombalgia che si manifesta all’improvviso, dopo aver eseguito movimenti abitudinari oppure un movimento brusco, improvviso o uno sforzo fisico mal controllato.

Il dolore compare all’improvviso ed è dovuto alla contrazione dei muscoli della parte bassa della schiena e talvolta a tal punto che bloccano completamente la colonna lombare.

La rigidità dei muscoli è solitamente limitata alla zona bassa della schiena e in alcune volte si espande ai glutei e in casi estremi addirittura alle gambe.

Fortunatamente il dolore scompare dopo qualche giorno, con la giusta cura antidolorifica prescritta dal medico.

Quali sono le ragioni per cui si è esposti al colpo della strega?

La lombalgia acuta è praticamente una compressione dei nervi spinali, con effetto immediato dei muscoli che irrigidendosi non permettono i movimenti e si rimane “bloccati”.

Le cause che scaturiscono l’irrigidimento del muscolo con la conseguenza del dolore possono essere implicate a vari fattori, tra cui i più comuni:

postura scorretta

attività sedentaria

colpo di freddo

ernia al disco

artrosi vertebrale

osteoporosi

disidratazione

obesità

gravidanza

post gravidanza

Il colpo della strega costringe la persona affetta al riposo immediato dovuto al blocco dei movimenti. È fondamentale non forzare le fasce muscolari colpite per non arrecare danni muscolari come i comuni “strappi”

Cosa fare in caso di mal di schiena da colpo della strega

In questo caso la prima cosa da fare è sdraiarsi immediatamente sulla schiena su una superficie dura per allineare la colonna vertebrale e appoggiare i polpacci delle gambe su una sedia per creare l’angolo di 90°.

L’applicazione di una fonte di calore nella zona lombare come cinture termiche, (acquistabili in farmacia o online) o le conosciutissime borse d’acqua calda, apporteranno un significativo rilassamento del muscolo.

È fondamentale consultare il medico di famiglia prima di iniziare qualsiasi trattamento per non aggravare la situazione.

Approfondimento

