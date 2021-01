Cosa fare immediatamente in caso di furto della carta di credito

In caso di furto occorre agire più rapidamente possibile. Altrimenti il ladro può immediatamente utilizzare la carta rubata nel più vicino negozio comprando articoli anche costosi a carico del malcapitato. Cosa è importante fare immediatamente in caso di furto della carta di credito?

Prima di tutto occorre bloccare la carta perché non venga utilizzata dal borseggiatore. Di solito i contratti bancari prevedono che il titolare della carta non risponda più delle spese effettuate dopo la richiesta di blocco. Per le operazioni effettuate tra il furto e la domanda di blocco il titolare risponde solo di 50 euro. Quindi il blocco carta serve anche a limitare la perdita.

Se la tessera può funzionare sia come carta di credito che come bancomat è meglio telefonare ad entrambi i numeri verdi. In questo modo la banca bloccherà entrambe le funzionalità. Oggi esistono carte che si usano tramite smartphone o smartwatch. Di solito con questi dispositivi si può bloccare la carta da soli, prima ancora di avvisare l’istituto di credito.

Dopo aver bloccato la carta è bene recarsi dai Carabinieri o dalla Polizia per la denuncia di furto. In questo modo il proprietario non sarà certamente più responsabile per le spese effettuate con la tessera rubata. Senza contare che è necessaria e doverosa la collaborazione con le forze dell’ordine per consentire di rintracciare i criminali.

Con la richiesta di blocco e la denuncia di furto il proprietario potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute dal ladro. Di solito si ottiene il rimborso delle spese superiori ad euro 50. Però alcuni contratti bancari prevedono il rimborso per tutte le spese di qualsiasi importo. Nella richiesta di rimborso è bene precisare l’importo di cui si chiede la restituzione. Per conoscere la cifra esatta basta controllare lo estratto conto della carta di credito sullo home banking.