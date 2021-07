Si sa che l’estate fa volare la mente al mare, alla montagna o a qualche città che si desidera visitare.

Ormai i tempi sono maturi e questo week end segna la metà dell’estate.

Nel caso in cui la scelta cada sul rimanere in città non è detto che la noia faccia da padrona.

Ecco cosa fare a Torino il week end del 17 e 18 luglio

Come ribadito in questo articolo, il primo punto fondamentale da trattare è il meteo.

In questi giorni si vivono momenti di instabilità che dovrebbero terminare proprio in vista del week end.

Ma se le previsioni non convincono, perché non dedicare un week end alla cultura?

Se si cercano mostre, l’aiuto è più istituzionale che mai.

Il sito del Comune di Torino offre, infatti, una panoramica completa di tutti gli eventi e delle mostre presenti nella città. Se però si vuole scoprire qualcosa di inedito e diverso il consiglio è quello di avventurarsi alla Reggia di Venaria.

Proprio domenica, infatti, la Reggia ospita diversi eventi artistici e mostre, ma anche un particolare evento sportivo, adatto veramente a tutti.

Come dimenticare una tappa nei principali musei della Città? Ognuno può riscoprire le collezioni e vedere nuovi tesori esposti.

Per godere di musica, teatro, cinema e laboratori si può andare a San Salvario, che offre sempre spunti interessanti non solo per passare splendide giornate ma anche per divertenti serate.

Un pomeriggio di shopping nelle vie centrali potrebbe saziare qualsiasi voglia di acquisti e approfittando dei saldi si possono fare anche ottimi affari.

Un’esperienza da provare è quella dei monopattini elettrici.

Questi semplici mezzi sono ormai diffusi in tutto il centro città e danno una nuova luce anche alle vie più note e conosciute. Provare per credere!

Dopo tutta la stanchezza della settimana si può trovare riparo dal caldo e relax nei tantissimi parchi della Città, facilmente raggiungibili anche con i mezzi.

Ecco cosa fare il week end del 17 e 18 luglio a Torino: divertirsi!